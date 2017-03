Funcionários tercerizados de postos de saúde e PAs seguem paralisados

Saúde 14/03/2017 | 08h03 Atualizada em

Um grupo de recepcionistas – funcionários terceirizados – que atuam nos Pronto-Atendimentos (PAs) dos bairros Patronato e Tancredo Neves e em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem permanecer com as atividades paralisadas até amanhã. Mesmo assim, os locais estão funcionando normalmente.



Cerca de 70% dos 31 funcionários da Lazari, empresa de Montenegro, que presta serviço de recepção nos estabelecimentos de saúde de Santa Maria, pararam no sábado à noite. O motivo foi o atraso no pagamento do salário referente ao mês de fevereiro e a indefinição sobre a renovação ou não do contrato que a empresa mantém com o município, que vence em abril.

Na tarde desta segunda, a empresa depositou os valores devidos nas contas dos servidores. Com isso, parte dos recepcionistas voltará ao trabalho hoje. Porém, algumas pessoas permanecerão sem trabalhar. Elas querem um posicionamento da prefeitura sobre a renovação do contrato.

– Temos família, despesas para pagar. Não podemos ficar nessa situação de receber atrasado todos os meses e sem saber se teremos emprego no mês que vem – disse uma funcionária que pediu para não ter o nome revelado com medo de sofrer represálias.

Hoje à tardinha, os funcionários se reunirão para decidir os próximos passos. Por enquanto, o serviço está sendo prestado pela parte dos funcionários que não paralisou e por freelances.

Este é o segundo mês consecutivo que a empresa atrasa o pagamento. O problema ocorreu mesmo a prefeitura tendo repassado em dia os cerca de R$ 70 mil que paga mensalmente à empresa pelo serviço.

Na tarde desta segunda, o prefeito e secretário de Saúde, Jorge Pozzobom, analisou o contrato com a prestadora de serviços, depois de ser questionado sobre o assunto, pessoalmente, pela manhã, no PA do Patronato.



O chefe do Executivo decidiu notificar e empresa por quebra de cláusula contratual. A notificação também servirá como uma espécie de convocação para que o responsável pela empresa venha à cidade para discutir o contrato com a prefeitura. O prefeito já havia dito, no mês passado, que chamaria a empresa para uma conversa.

A recepção nos dois PAs e em 19 Unidades Básicas é único serviço que é terceirizado na área da saúde – e continuará sendo – segundo Pozzobom.

O Diário ligou três vezes para a sede da empresa, em Montenegro, na tarde de ontem, mas o telefone estava sempre ocupado. A reportagem também reenviou email com pedido de esclarecimentos para Lazari, mas, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.