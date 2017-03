Fim do verão registra aumento de focos do Aedes aegypti em Santa Maria

Alerta! 16/03/2017 | 11h36 Atualizada em

O fim do verão se aproxima, e as ações de prevenção contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, febre chikungunya e zika vírus, seguem em Santa Maria, segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde do município. Isso porque o cenário não é nada animador, e os focos do mosquito têm aumentado na cidade. Só em janeiro e fevereiro deste ano, foram encontrados 248 focos, 22 a mais do que no mesmo período do ano passado.



Os casos se concentram em 29 bairros, sobretudo no Juscelino Kubitschek (43 focos), Nossa Senhora Medianeira (39), Nossa Senhora de Lourdes (34), Parque Pinheiro Machado (24) e Perpétuo Socorro (22).



– É preocupante. O município está infestado desde abril de 2013. Não conseguimos fazer com que diminuam os focos, e há muitos casos reincidentes. Há informação na internet, no jornal, em palestras nas escolas e universidades, fizemos vistorias. Já era a hora de as pessoas se sensibilizarem e mudarem a atitude – apela Heloisa Lorentz, coordenadora técnica de vigilância e controle do Aedes aegypti.



Segundo a coordenadora, o fato deste verão ter sido bastante chuvoso e com temperaturas acima da média pode ter influenciado. Mas, o descuido das pessoas ainda é a causa principal. O mais comum é encontrar larvas em tonéis para coleta da água da chuva onde não há proteção (tampa ou tela milimétrica), pratinhos de plantas, pneus e vasos com flores.



Até o momento, foram notificados 17 casos suspeitos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Desses, 15 deram negativo. Até esta quarta-feira, dois ainda eram analisados no Laboratório Central do Estado (Lacen).Também na manhã de quarta, foram detectados focos do mosquito no prédio da boate Kiss, na Rua dos Andradas, centro da cidade. As larvas foram encontradas no telhado do imóvel. Conforme Alexandre Streb, superintendente da Vigilância em Saúde, os advogados dos proprietários serão notificados para que se faça a limpeza no local.

Foto: Divulgação Vigilância Ambiental / DSM

De acordo com Streb, neste ano, foi reativado o Comitê de Combate ao Aedes aegypti. O objetivo é apresentar medidas junto a órgãos públicos e privados. A próxima reunião do grupo está marcada para o dia 4 de abril.



Ações como Cidadão Vigilante e palestras em instituições e entidades são constantes e contam com o apoio das secretarias da Saúde, do Meio Ambiente, de Estruturação e Regulação Urbana e a de Infraestrutura e Serviços Públicos, além da Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Sanitária.



Semanalmente, ocorre o Sexta sem Mosquito, que conta com a 3ª Divisão de Exército e a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Equipes fazem vistorias internas e externas em que são inspecionados locais que podem conter larvas.



Após, é colocado larvicida naqueles recipientes que não podem ser descartados, como fontes decorativas, tambores para coleta da água da chuva e pneus. O produto nunca é colocado em locais que guardam água para consumo humano e animal.



Como evitar focos

– Mantenha tampados tonéis e caixas d¿água

– Mantenha as calhas limpas e desobstruídas

– Guarde as garrafas sempre viradas para baixoz Mantenha as latas de lixo sempre bem tampadas

– Mantenha a piscina tratada o ano inteiro

– Remova pneus velhos e materiais de construção dos quintais