Família precisa de ajuda após ter a casa destruída pelo fogo em Santa Maria

Incêndio 25/03/2017 | 18h00 Atualizada em

Uma família teve a casa completamente destruída após um incêndio na noite de sexta-feira, no bairro Passo D'Areia, em Santa Maria. O pai e a filha, que estavam no local, conseguiram sair da residência sem ferimentos, mas a única coisa que resgataram foi um computador.

– Nós perdemos tudo. Toda nossa casa foi queimada, junto com documentos e dinheiro que a gente tinha – relata Daniele Mallmann, de 22 anos, que estava com o pai na hora do acidente.

Daniele, que é formanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, conta que o fogo começou após um curto circuito no ventilador em um dos quartos da casa. O fogo chegou até a cama e alcançou o teto, quando se alastrou por toda a casa. Ela, a mãe Lenir Mallmann, de 55 anos, e o pai Ronei da Silva, de 50 anos, moravam na residência, que fica na rua Tenente Carrion, há mais de 7 anos.

– Eu estava trabalhando quando a casa pegou fogo. Quando cheguei, os bombeiros falaram que talvez os meus cachorros não tivessem sobrevivido. Eu comecei a chorar, quando os quatro animais apareceram na nossa frente. Infelizmente os passarinhos e o hamster que a gente tinha morreram – conta Lenir Mallmann, que trabalha como babá.

Seu Ronei e a filha, apesar de não se machucarem, aspiraram a fumaça e foram encaminhados ao Pronto-Atendimento do Patronato. Eles passam bem e, junto com a mãe, estão na casa de um familiar.

COMO AJUDAR

Com tudo levado pelo fogo, a família precisa de ajuda para reconstruir a residência. Até o momento, vizinhos os ajudaram com roupas e lençóis. Mas toda ajuda é bem-vinda, principalmente materiais de construção para refazer a casa.

Para fazer doações, basta entrar em contato com a Lenir, pelo telefone (55) 99103-7078.