Faltam carteiros para atender Caçapava do Sul 

21/03/2017

A agência dos Correios de Caçapava do Sul tem falta de, pelo menos, quatro carteiros, de acordo com o sindicato da categoria na região. Na cidade, atuam seis profissionais, enquanto o ideal seriam 10.

A falta de carteiros atrasa a entrega de correspondências e gera prejuízos à população, que reclama de ter que ir buscar os boletos de cobrança na agência ou quitar débitos com juros. O atraso na entrega de encomendas também é alvo de críticas dos moradores nas redes sociais.

Segundo o sindicato dos trabalhadores nos Correios, falta de profissionais está gerando acúmulo de correspondências Foto: Sintect SMA / Divulgação

A situação, conforme Ernani Silveira de Menezes, secretário do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios (Sintect SMA), se agrava a cada dia na região devido à empresa ter implantado o Programa de Demissão Voluntária (PDV). Segundo ele, de 2014 a 2017, já foram realizados cinco PDVs e vários profissionais deixaram os Correios.

– Os carteiros da cidade estão sobrecarregados de trabalho. Com a diminuição dos profissionais, eles estão carregando mais correspondências e objetos para distribuição, com isso, ocorre atraso nas entregas, e também problemas de saúde e licenças médicas – diz.

Conforme o sindicalista, a empresa dividiu a entrega na cidade em dois lados, um por dia. Quando o profissional faz a entrega, ele carrega as cartas e objetos de dois dias.

– A única coisa que a empresa está priorizando é o Sedex – declara o sindicalista.

Menezes afirma que, no final de fevereiro, integrantes do Sintect estiveram na cidade para verificar as condições de trabalho dos carteiros.

– Os trabalhadores pediram ajuda para nós, porque a população cobra a prestação do serviço, com toda a razão, no entanto, na verdade, eles não têm culpa, faltam carteiros na cidade. Para ter uma noção, o último concurso foi realizado em 2011. De lá para cá, com aposentadorias, PDVs, vários colegas deixaram a empresa e não houve reposição de pessoal – informa.

O QUE DIZEM OS CORREIOS

Por meio da sua assessoria de imprensa, os Correios esclarecem que houve uma transferência a pedido de um empregado e a aposentadoria de outro profissional em Caçapava do Sul. Para minimizar os impactos, a empresa vai promover horas-extras e realizar mutirões, inclusive aos finais de semana.

Sobre o atendimento do distrito de Minas do Camaquã, a empresa esclarece que a localidade é atendida por uma Agência de Correios Comunitária, em convênio com a prefeitura. Devido à troca do funcionário, a agência ficou fechada durante uma semana, mas a situação já foi solucionada e a unidade está funcionando normalmente.

Para registrar reclamações ou sugestões, a empresa disponibiliza o ¿Fale com os Correios¿, no site dos Correios, ou a Central de Atendimento aos Clientes dos Correios (CAC), pelo telefone 0800 725-0100 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h).

A assessoria informa que é importante que a população utilize esses canais para fazer o registro formal das reclamações e para resolver possíveis dúvidas.

*Com informações da Gazeta de Caçapava