Falta de funcionários aumenta a fila na Farmácia Municipal

Saúde 09/03/2017 | 08h49 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Entre triagem, liberação da senha e retirada dos remédios, cerca de duas horas se passaram até que Nelci de Oliveira, 56 anos, conseguisse ter os remédios que buscava na Farmácia Municipal, na Rua Roque Calage, no centro Santa Maria, na última segunda-feira. Ela, que vai ao local uma mês por mês, e conta com o serviço da farmácia há cinco anos, se sente desrespeitada:

– Mas o que a população tem que ver com isso? O atendimento foi péssimo, cheguei 12h40min e saí só às 14h30min. Às 13h, um funcionário disse que ia embora e que não iam mais ser distribuídas fichas. Teve bate-boca e a Guarda Municipal foi chamada.



Paciente que faltou à consulta conseguida via judicial teve de depositar caução para reagendá-la



Na tarde desta quarta-feira, a reportagem esteve no local, mas foi impedida de entrar para fotografar o movimento. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, era preciso fazer a solicitação com antecedência.

O que se viu, foi a farmácia lotada e várias pessoas aguardando em pé. A cena é corriqueira, já que até ontem a farmácia contava com três auxiliares de farmácia, dois farmacêuticos, um auxiliar administrativo e um serviços gerais, conforme informado pela coordenadora da Política de Assistência Farmacêutica, Salete Zago de Barros:

– A Farmácia Municipal atende, em média 550 fichas por dia, sendo que cada usuário retira medicamentos para mais de uma pessoa. A demanda aumentou nos últimos meses, atribuída ao já conhecido consumo de medicamentos controlados no Brasil e também a crise financeira – explica.



Está difícil fazer pré-natal na rede pública em Santa Maria



Salete justificou que a presença da Guarda Municipal é necessária para que o ambiente se mantenha mais organizado e, que com frequência, há guardas no local. Contudo, não relatou nenhum incidente que fugisse da rotina normal da farmácia.

Conforme a coordenadora, a principal dificuldade tem sido a falta de recursos humanos para dispensação de medicamentos. Um dos motivos é que ainda estão sendo refeitos o contrato com os estagiários, rompidos pela antiga gestão.

Ela ainda esclarece que farmácia funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Porém, alguns servidores têm contrato de 6h diárias, o que dificulta ainda mais o fluxo de atendimento. Desde 2016, se aposentaram um farmacêutico e outra funcionária que auxiliava na rotina. Só nesta quarta-feira, outro farmacêutico e um auxiliar administrativo estavam afastados em atestado médico.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Sem ações efetivas até o fim do semestre

Segundo a prefeitura de Santa Maria, após a primeira quinzena de março, alguns profissionais devem retornar do período de férias, o que deve dinamizar os serviços da farmácia. No último dia 21, foram recebidas propostas de empresas interessadas em planejar concurso público previsto para ocorrer até o final deste semestre, e que prevê 17 cargos para profissionais da Saúde.

Contudo, até que novos profissionais não integrem o quadro de servidores, não há nenhuma ação imediata para minimizar o problema da demora pelo atendimento enfrentado pelos usuários. Também não há confirmação quanto mês do concurso e o número de vagas para farmacêuticos no município.



Anvisa proíbe venda do termômetro com mercúrio



FARMÁCIA MUNICIPAL

A Farmácia Municipal distribui alguns medicamentos para hipertensão, diabetes, psicotrópicos, entre outros. A relação de remédios e como ter acesso aos medicamentos do SUS consta no site da prefeitura de Santa Maria, na página da Secretaria de Saúde, na aba assistência farmacêutica e também está disponível a todas as Unidades de Saúde de Santa Maria.

Onde – Rua Roque Calage, 55 - Centro

Atendimento – De segunda a sexta, das 8 às 15h

Telefone – (55) 3226-8368

Retirada de medicamentos – Somente com receita médica do SUS, com letra legível, nome completo igual ao RG, data, carimbo, assinatura médica e posologia indicada