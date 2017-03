Falsos funcionários de banco trocam cartões de clientes dentro de agências

Golpe no banco 04/03/2017 | 12h56 Atualizada em

Pelo menos duas pessoas foram vítimas de um golpe em agências do Banrisul em Santa Maria. As vítimas chegam até uma agência para usar o caixa eletrônico e pessoas, usando crachás, se passam por atendentes. Eles oferecem ajuda e enquanto fazem algum tipo de operação no caixa eletrônico, trocam o cartão do cliente por outro.

Um dos casos aconteceu na quinta-feira, na agência que fica na Praça Saldanha Marinho, no Centro. De acordo com a ocorrência policial, uma idosa de 60 anos esteve na agência por volta das 13h30min. Em um caixa eletrônico ela teve ajuda de um suposto funcionário. Depois de ajudar a idosa a imprimir um extrato bancário, ele devolveu o cartão para ela. Mais tarde, a idosa foi a agência da Avenida Medianeira, iria fazer outra operação quando percebeu que seu cartão foi trocado por outro, de uma conta na Caixa Econômica Federal em nome de outra pessoa.

Outro caso aconteceu na manhã de sexta-feira. Um idoso de 77 anos foi até a agência da Avenida Medianeira, por volta das 10h. O filho dele conta que, ficou esperando no carro porque o pai é acostumado a fazer as operações sozinho.

– Quando meu pai chegou no banco, duas máquinas não estavam funcionando. Um cara, se passando por funcionário e usando um crachá, disse para o meu pai usar outro que estava bem na ponta. Ele pediu a senha e o cartão e sacou dinheiro. Entregou R$ 100 para o meu pai e disse que não era possível sacar mais. O meu pai costuma fazer essas coisas sozinho, por isso não desci do carro. Mas naquele dia ele ia fazer uma cirurgia e estava nervoso, acho que foi por isso que ele aceitou a ajuda – explica o filho da vítima do golpe.

Em seguida, o idoso e o filho foram na Agência da Avenida Dores, para sacar mais dinheiro, quando viram que o cartão havia sido trocado com o de outra pessoa. Eles também foram informados de que o limite diário de saque - de R$ 1,5 mil - já estava esgotado e que duas compras, cada uma no valor de R$ 500 - haviam sido feitas com o cartão roubado.

Os dois casos foram denunciados à Polícia Civil, que deve investigar os casos. Uma terceira vítima também teria registrado ocorrência de um golpe semelhante a esse, porém, o Diário não teve acesso ao boletim policial.