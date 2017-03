Exército pode auxiliar no policiamento de Santa Maria a partir de abril

Segurança 31/03/2017 | 07h30 Atualizada em

A possibilidade de militares irem para as ruas de Santa Maria para auxiliar em ações de policiamento foi tema de discussão ocorrida na tarde de quinta-feira. A reunião foi realizada entre o Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) Central da Brigada Militar (BM) e a 3ª Divisão de Exército (3ª DE) na tentativa de afinar o diálogo a respeito da decisão.

O secretário estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer, fez o pedido e afirma que isso "certamente deve acontecer".

Dupla é presa com 400 comprimidos de ecstasy em Santa Maria



– Houve uma visita ontem (quarta-feira) de tarde para alinharmos o que poderá ser feito. Não temos nada para divulgar ainda, só que um plano será montado e, possivelmente, posto em prática a partir do próximo mês, que está logo aí – relata o comandante do CRPO Central, tenente-coronel Ricardo Alex Hofmann.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

A medida é tratada como um "exercício", e não uma "operação", distinção que evita burocracia (solicitar a permissão do presidente da República, por exemplo) e torna mais fácil o processo. É o mesmo que aconteceu em Porto Alegre.

Suspeito de matar jovem é preso em São Sepé



– Os treinamentos aumentam o cinturão de segurança, dão a percepção de segurança para a população. Da parte do Exército, não há qualquer impedimento para que isso aconteça – avalia o general Fabio Benvenutti Castro, chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Sul.

O exercício, conhecido como ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), é feito nas proximidades dos quartéis e pode contar com até 50 recrutas. Eles podem atuar num raio de até um quilômetro das instalações da corporação. O Comando Militar do Sul conta, hoje, com 25 mil soldados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Cerca de 10 mil são recrutas. Eles precisam fazer ao menos dois treinamentos de rua ao longo do ano.

Vítima conta à polícia que conhecia o homem que a assaltou e tentou estuprá-la



Conforme o artigo 142 da Constituição Federal, as "Forças armadas (...) destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem". O termo usado para envolver as Forças Armadas em funções policiais é, portanto, "a defesa (...) da lei e da ordem".

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Para o especialista em segurança pública Eduardo Pazinato, ouvido pelo Diário, a menção constitucional é "vaga demais". Pazinato considera que a sociedade brasileira acostumou-se à militarização como sinônimo de mais segurança, seja no recurso às Forças Armadas ou no aumento do perfil militar das próprias forças policiais e das Guardas Municipais. Segundo ele, há "um abuso desse recurso" e um "desvirtuamento da sua finalidade", que leva a um trabalho "feito a partir das manchetes de jornal, marcado por medidas simbólicas", e não pela construção de um sistema integrado de inteligência, por exemplo.

A crítica é feita não apenas por Pazinato, mas também por outros especialistas da área de segurança pública e até mesmo por militares que veem com cautela essa atribuição policial – para a qual os militares nem sempre são treinados e que nem sempre dispõem dos meios adequados.

Militares em ação

Assim como ocorre em Porto Alegre, caso sejam instituídas também em Santa Maria, as ações do Exército podem incluir policiamento nas ruas e avenidas de diversos bairros, fiscalização de veículos, vistorias em residências e abordagens a pedestres, além de apoio em operações realizadas pela Brigada Militar.