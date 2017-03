Ex-presidente de ONG vira ré em processo sobre uso indevido de doações

Justiça 16/03/2017 | 18h12 Atualizada em

O Tribunal de Justiça do Estado aceitou a denúncia do Ministério Público contra Elis Dal Forno de Freitas Parode, ex-presidente do Grupo de Apoio Santa-Mariense de Proteção Animal (Gaspa), pelo crime de estelionato. Ela teria usado dinheiro de doações recebidas pela Gaspa para fim particular. Isso quer dizer que ela virou ré – foi processada pelo crime.

Elis enfrenta ainda outros dois inquéritos policiais: suspeita de maus-tratos a animais, pois seria a responsável pelo abandono e consequente morte de 25 cães cujos cadáveres foram encontrados dentro de um sobrado, na Avenida Medianeira, em 14 de setembro de 2016. Além disso, é suspeita de ter se apropriado de bens de ex-colegas no Gaspa.

Suspeita de maus-tratos a animais em Santa Maria é indiciada por estelionato



Sobre o processo que enfrenta na Justiça, uma das pessoas que teria sido vítima do golpe contou à Polícia Civil que Elis tinha pedido, por meio de uma publicação no Facebook, dinheiro para vacinar cachorros que tinha resgatado. A vítima sinalizou na postagem que estava disposta a ajudar e Elis entrou em contato com ela por meio de uma conversa privada na rede social. Ela repassou para a vítima dados de uma conta bancária particular, no seu nome, onde foi feito o depósito. As conversas que teve com Elis e o comprovante do depósito foram documentadas e entregues à Polícia Civil. Outras pessoas também teriam sido vítimas em situações semelhantes.

Sobre o inquérito em que Elis é suspeita de maus-tratos, o delegado André Diefenbach, titular da 3ª Delegacia de Polícia (3ª DP) e responsável pela investigação, explica que aguarda a homologação da quebra de sigilo bancário pedida na Justiça. Até agora, houve a quebra da conta de Elis, mas não do sigilio bancário da Gaspa.

– Queremos cruzar as informações das denúncias de vítimas com as movimentações na conta. Assim, saberemos quantas pessoas teriam sido lesadas realmente – explica Diefenbach.

Já sobre o inquérito onde é suspeita de ter se apropriado de bens de ex-colegas – apropriação indébita –, são analisados depoimentos de supostas vítimas.

Suspeita de maus-tratos a animais presta depoimento na polícia pela primeira vez



Elis foi contada por telefone na tarde desta quinta-feira para falar sobre os assuntos, mas não atendeu. Conforme a 3ª Vara de Justiça Criminal de Santa Maria, um advogado ainda não foi designado para defendê-la, razão pela qual o Diário não pode ouvi-lo.

Em depoimento à Polícia Civil no ano passado, Elis negou envolvimento na morte dos cães. Assim como disse ao Diário, no mês de setembro, ela disse à polícia que havia deixado o sobrado cerca de três meses antes de os bichos terem sido encontrados e que havia doado eles. Ela afirmou ainda que alguém colocou os cães lá para incriminá-la, e não se manifestou sobre os outros crimes.