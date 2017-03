Estado e Cpers divergem quanto ao número de escolas em greve

Rede estadual de ensino 20/03/2017 | 19h13 Atualizada em

O levantamento da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), realizado nesta segunda-feira, pontua que quatro escolas estão em greve total em Santa Maria. Já o estudo do Cpers/Sindicato, também feito ontem, aponta que cinco colégios do município estão em greve total. Além da diferença de números, os nomes das escolas apresentadas em lista para o Diário são diferentes.

A diretora do setor pedagógica da 8ª CRE, Danizete Zacarias, diz que os colégios são Manoel Ribas, Cícero Barreto, Maria Rocha e Cilon Rosa. Entretanto, comenta que a Maria Rocha está com aulas normais no turno da noite. Já a diretora do 2º núcleo do Cpers, Sandra Regio, indica que as escolas Manoel Ribas, Cícero Barreto, Maria Rocha, Doutor Walter Jobim e João Belém estão completamente paralisadas.

Palavra das escolas

Antes de a greve começar, no dia 15 de março, a diretoria da Manoel Ribas foi a primeira a confirmar paralisação total, mas pelo período de 15 dias. Professores e funcionários da escola devem se reunir no dia 30 de março para debater se continuam com a greve ou se retomam as aulas. Ontem, a escola não atendeu às ligações da reportagem.

A vice-diretora do turno da tarde do Cilon Rosa, Fernanda Goldschimdt, diz que a escola está com paralisação total até sexta-feira e que a previsão é retornar as aulas na próxima segunda-feira. A Escola Doutor Walter Jobim também optou por greve por tempo determinado, segundo a diretora Tânia Neves. Ela conta que seis turmas do turno da tarde seguem com aulas e os professores marcaram uma reunião para esta quinta-feira, quando vão definir se seguem com a paralisação ou retomam as atividades letivas.

As escolas Cícero Barreto, Maria Rocha e João Belém não atenderam às ligações do Diário nesta segunda-feira.

Audiência Pública

A diretora do 2º núcleo do Cpers diz que apesar do número de escolas que estão em greve ser pequeno, 95% da categoria de Santa Maria está paralisada, entre professores e funcionários. Além disso, Sandra comenta que o sindicato começará hoje um levantamento para saber o número exato de pessoas que estão em greve.

Segundo a diretora do Cpers, uma audiência pública está marcada para a próxima segunda-feira, ainda sem horário nem local definidos, para definir as próximas ações da categoria. Ela comenta que um Comitê Contra a Reforma da Previdência seria montado na noite de ontem, em reunião com diversos sindicatos, na sede do Cpers.