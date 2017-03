Estabelecimento é alvo de assalto em Restinga Seca

Polícia 05/03/2017 | 17h15 Atualizada em

Um bar foi assaltado na madrugada deste domingo, em Restinga Seca. De acordo com informações da Brigada Militar da cidade, o assalto aconteceu por volta da 0h15min, no Bar do João, que fica na RSC-149 localidade de Coxilha do Osório, em Restinga Seca.

Quatro homens, armados e encapuzados, entraram no estabelecimento e agrediram o proprietário com coronhadas na cabeça. Eles roubaram o celular, uma caixa de cerveja, R$ 800 em dinheiro e o carro da vítima. Depois do assalto, os quatro fugiram em direção a São Sepé.

O carro foi encontrado por volta da 0h35min na estrada para Faxinalzinho, interior de Restinga. Os assaltantes fugiram em direção ao mato. No veículo, estavam o celular e a caixa de cerveja. O carro foi apreendido para perícia, mas ainda não há suspeitos do crime. De acordo com a Brigada Militar, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

