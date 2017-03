Escolas estaduais podem começar o ano com indicativo de greve

Volta às aulas 02/03/2017 | 10h01 Atualizada em

As aulas da redes estadual de ensino estão previstas para começar na segunda-feira. Mas o 2º núcleo do Cpers/Sindicato fez uma convocação para assembleia dos professores já nesta sexta-feira, às 16h, no ginásio do Instituto Olavo Bilac.



A reunião vai votar um indicativo de greve. Segundo a diretora do Cpers Santa Maria, Sandra Regio, o que leva os professores a debater sobre paralisação, antes mesmo de o ano letivo começar, é que o Estado não quitou o 13º salário e segue parcelando o pagamento dos profissionais.



Apesar do encontro dos educadores da Região Central, nesta sexta-feira, o movimento de greve só pode começar oficialmente após o indicativo ser votado em assembleia geral com todos os núcleos Cpres do Estado. O encontro está marcado para as 14h da próxima quarta-feira (dia 8), no Gigantinho, em Porto Alegre.

– Para fortalecer o movimento, nós estamos visitando as escolas para conversar com os professores. No ano passado, nós fomos em 20 ônibus de Santa Maria para Porto Alegre. Queremos ter, pelo menos, o mesmo número de veículos neste ano.

Em 2016, os professores estaduais ficaram 53 dias em greve. No período, cinco escolas estaduais de Santa Maria e uma de Silveira Martins foram ocupadas por estudantes. Os jovens reivindicavam melhores condições estruturais nos colégios e enviaram comunicados de apoio ao movimento grevista dos professores.

DEBATE INTERNO

Com o chamamento do Cpers/Sindicato, as escolas estaduais de Santa Maria já convocam reuniões com os funcionários para discutir a posição interna de cada instituição. A diretora da Escola Coronel Pilar, Eli Correa Dias, disse que chamou os professores para uma reunião hoje, às 16h, na escola, para verificar a posição de todos os educadores.

– Não é nenhuma novidade que os profissionais da educação estão sendo desrespeitados. A escola tem tendência a seguir a decisão da assembleia geral, então, podemos começar o ano com greve mesmo – adiantou a diretora, nessa quarta-feira.