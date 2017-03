Escola que aposta na tecnologia como aliada do ensino completa 95 anos

Educação 28/03/2017 | 10h30 Atualizada em

Em 27 de março de 1922, foi fundado o Colégio Metodista Centenário, com uma turma de sete alunas. Nessa segunda-feira, a escola, que agora atende cerca de 480 meninos e meninas, completou 95 anos de história.



O diretor da instituição de ensino, professor Flavio Antonio Pereira, atua na função há 3 anos, mas está no colégio há 34 anos.



Ele comenta que o ensino metodista sempre fez parte de sua vida, pois estudou no Colégio União, em Uruguaiana, antes de vir para Santa Maria e se graduar em Educação Física na Universidade Federal (UFSM). Pereira diz que o Centenário zela pela concepção humanista, por valores éticos e pelo incentivo aos questionamentos.



Outra aposta da escola é no triângulo Ciência, Tecnologia e Sociedade, para mostrar aos alunos como a vivência em todos os pontos estão interligados.

– Tentamos mostrar para os estudantes esta visão de mundo mais ampla, com aspectos que complementam o currículo escolar – comenta.

A professora de Educação Infantil Neiva Lobo, 55 anos, trabalha no Centenário há 31 anos. Ela diz que é o amor à escola e gostar do que faz que lhe permitiu criar esta trajetória de três décadas na instituição.



Neiva diz que o colégio não faz parte só da vida dela, mas de seus dois filhos, que estudaram lá da Educação Infantil ao Ensino Médio. Além disso, ela conta que é professora dos filhos de pessoas que foram seus alunos na instituição anos atrás.

Giovana Alpes, 9 anos, está no 4º ano do Ensino Fundamental e estuda no Centenário desde que tinha 3 anos. Ela conta que gosta muito da escola e elege a "Noite de Luz" como sua atividade favorita do colégio. Outra estudante que já é fã apesar do pouco tempo na instituição, é Amanda Assunção, 9 anos, que está no 4º ano. Ela começou a estudar no Centenário no início deste ano e está muito empolgada com a escola e o ano letivo.

– Estou adorando muito. Gosto de tudo. Acho que tudo aqui é especial – diz a menina.

Para comemorar o aniversário do Colégio Metodista Centenário uma semana com atividades foi programada para os estudantes. Nessa segunda-feira, foi a aberta a gincana para os alunos do Ensino Fundamental, que encerra apenas no sábado.

PROGRAMAÇÃO

Ensino Fundamental e Médio

– Terça-feira: Prova tecnológica

– Quarta-feira: Prova física

– Quinta-feira: Entrega da prova científica

– Sexta-feira: Entrega da prova social e confecção do bolo

– Sábado: Show de Talentos e entrega da premiação

Educação Infantil

– Terça-feira: Brinquedos infláveis

– Sexta-feira: Confecção do bolo