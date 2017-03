Escola Ipê Amarelo, da UFSM, divulga local de prova para estagiários  

Estágio 28/03/2017 | 13h55 Atualizada em

A Escola de Educação Infantil Ipê Amarelo da Universidade Federal de Santa Maria (UEIIA) comunica a relação dos inscritos e o local da prova para o processo seletivo de Estagiários.

Serão disponibilizadas 15 vagas para alunos de graduação em Educação Especial e Pedagogia. A remuneração do estágio é de R$ 416,00 por mês mais auxílio-transporte de R$ 6,00 por dia.

A prova será realizada no dia 29 de março, às 17h30min, no Centro de Educação (Campus da UFSM, auditório do Lince, sala 3350).



Confira a lista dos inscritos. Mais informações no edital.

Alessandra Montedo Perlin

Aline Dal Bem Venturini

Ana Emília da Rosa Kessler

Ana Paula Goulart Pronobi

Andressa dos Santos

Andressa Pinheiro de Silveira

Angelita Maria Machado

Eliandra Vieira Simões

Elisângela Raymundo Lutz

Emileidi Machado Gonçalves

Franciele Wagner Guterres

Gabriela Pires Porto

Isabelli Dorneles Falcão

Janaina Thuorst

Jéssica Gelocha

Larissa de Aquino Kavietz

Leonela Dias Leal

Lucileia Bechmann Saldanha

Marília Henn Dutra

Michele da Silva Guerra Fernandez

Patrícia Helena de Oliveira

Pauline Fernanda Preussler

Poliana Possamai Gomes

Suelen Silva Gonçalves