Escola de Santa Maria que tem até fazendinha completa 60 anos 

Educação 22/03/2017 | 11h01 Atualizada em

Foto: Fernanda Ramos / New Co DSM

Eduardo diz que os colegas o acolhem quando ele está se sentindo mal ou triste e comenta que é a escola quem ensinou os amigos dele a serem assim Foto: Fernanda Ramos / New Co DSM

Em 1967, em prédio anexo à Basílica Nossa Senhora Medianeira, inaugurava a Escola Medianeira, com 100 estudantes, todas meninas. Poucos anos depois, o colégio expandiu e foi para a sede onde atua até hoje.



No dia 6 de março, a escola, que tem a irmã Sueli Teresinha Gambeta como diretora, completou 60 anos de história, atendendo 690 meninos e meninas. Para celebrar a data, neste sábado o colégio promove o 17º Bicicross, que é uma competição de motocas e bicicletas aberto à comunidade escolar. Já no dia 6 de maio, será realizado um Jantar-Baile dos 60 anos, no salão de festas Bianco Nero.



A professora de educação física Márcia Benetti Fragomeni, 53 anos, trabalha no Medianeira há 21 anos e diz que, além de fazer parte da vida dela, o colégio é referência para seus dois filhos.

UFSM abre 6 vagas para professor substituto



_ Eles estudaram da Educação Infantil até o concluir o Ensino Fundamental. Tanto para mim quanto para eles a escola Medianeira é como a segunda casa. O amor que nós temos pelas irmãs e elas por nós, é incrível _ conta Márcia.

A professora Márcia Fragomeni é a educadora que está a mais tempo na escola, com 21 anos de trabalho no Medianeira Foto: Fernanda Ramos / New Co DSM

Mesmo quem está chegando na escola salienta que a atmosfera da escola faz com quem todos se sintam bem. A professora de Educação Infantil Patricia Eilert, 37 anos, comenta que começou a trabalhar no Medianeira em fevereiro deste ano e conta que desde o primeiro momento que teve contato com a equipe da escola sentiu-se acolhida.

_ É como se eu sempre pertencesse a este lugar. O carinho, mesmo sem nunca ter me visto antes, foi muito grande _ diz Patricia.

Alunas envolvidas em agressão à colega são transferidas de instituição



Atividades lúdicas fazem parte do aprendizado dos pequenos, com visitas à biblioteca, fazendinha e à horta da escola Foto: Fernanda Ramos / New Co DSM

A coordenadora financeira da escola, irmã Janice Both Haas, 33 anos, comenta que o diferencial do Medianeira é o acolhimento, com respeito às diferenças. E o estudante Eduardo Butzen, 9 anos, que está no 5º ano do Ensino Fundamental e estuda na escola desde o 1º ano, reforça o comentário de irmã Janice e da professora Patricia.

Ele diz que certa vez, quando se sentia muito mal e não queria fazer nada, os colegas o acolheram e o fizeram sentir-se melhor. Eduardo conta que o deve à escola o fato de os outros alunos terem sido legais com ele, porque os colegas aprenderem a ser solidários no Medianeira.

VALORIZAR

A coordenadora pedagógica da escola, Alessandra Machado Ilha, 41 anos, atua na instituição desde 2009 e diz que o colégio vai muito além do conteúdo pragmático. Para ela a valorização da vida, de cada aluno como humano, é o foco do colégio.

ATU pede reajuste da tarifa de ônibus à prefeitura de Santa Maria



_ Conteúdo todo mundo ensina. Nós queremos que aluno saia da escola com senso crítico, que saiba argumentar, que seja sensível a si e aos outros. Fazemos tudo isso para transformar as crianças em humanos de verdade _ comenta Alessandra.

Fundada em 1967, a escola Medianeira completou 60 anos de trajetória no último dia 6 de março Foto: Fernanda Ramos / New Co DSM

E os estudantes gostam tanto do colégio que costumam ir à instituição no turno inverso, seja para estudar, para aproveitar as áreas verdes da escola ou para jogar nas quadras. Como fizeram os três amigos e colegas Nícolas dos Reis, Kaue Flores e Rafael Tonetto, todos de 13 anos e estudantes do 8º ano, alunos do Medianeira há 10 anos. Nícolas diz que não sabe como será depois que concluir o Ensino Fundamental, mas desde agora agradece ao colégio por tudo que aprendeu até hoje, principalmente, pelos amigos que fez na escola.