Escola de Santa Maria conquista certificação mundial em educação

Selo da Unesco 08/03/2017 | 10h20 Atualizada em

Foto: New Co DSM

Projetos desenvolvidos na Borges de Medeiros envolvem alunos, professores e familiares Foto: New Co DSM

A Escola de Educação Infantil Borges de Medeiros é a primeira das instituições municipais da Região Centro do Estado a receber certificação da Unesco, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. Agora, o colégio participa do Programa de Escolas Associadas (PEA) da organização mundial, que é tão antigo quanto a própria Unesco.

O PEA foi criado para estender os objetivos da organização, no pós-guerra, ao campo da educação e está presente em 130 países. De acordo com a diretora da escola, Gilsi Alves, a instituição de ensino ganha o reconhecimento como um colégio que preza pela cultura e ciência.

TV Campus faz série apresentando serviços da UFSM aos calouros



Em novembro do ano passado, a professora Sabrina Machado, 34 anos, decidiu encaminhar um relatório à Unesco, no prazo imposto pela organização, para apresentar os projetos realizados na escola que buscam a integração de alunos, pais e educadores. Em fevereiro deste ano, Sabrina recebeu a resposta: a escola agora é certificada pela Unesco.

Para seguir com o selo, a Borges de Medeiros deve encaminhar, até 20 de março, um planejamento dos projetos que pretende fazer este ano e, em novembro, enviar o relatório comprovando o trabalho realizado.

Na tentativa de fugir de greves, pais apostam em escolas particulares



– Nós não ganhamos dinheiro, é só reconhecimento mesmo. A primeira coisa que nos perguntam é o que a gente ganha, e respondemos que é o reconhecimento da maior organização mundial em educação, cultura e ciência – diz, orgulhosa.

Com a certificação, a escola pode usar o selo do Programa de Escolas Associadas na fachada do prédio e em documentos oficiais do colégio.

A coordenadora pedagógica e a diretora da escola Borges de Medeiros viajarão, em setembro, a Foz do Iguaçu (PR) para receber oficialmente, em uma cerimônia, a certificação do PEA da Unesco.