Escola aguarda conclusão de obra e segue sem quadra de esportes

A Escola Básica Estadual Érico Veríssimo ficou muito feliz com o início da obra da sua quadra coberta, em fevereiro do ano passado. Porém, a alegria se transformou em frustração quando a Dima Construções, empresa que realizava o serviço, abandonou a obra. Segundo a diretora do colégio, Gislaine Andrades, a 8ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (CROP) e a 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) foram informadas sobre a situação.

Os órgãos disseram à diretora que o contrato passava por uma revisão, que a escola deveria aguardar e que as obras seriam retomadas em 1º de março. Até a última sexta-feira, nada tinha mudado.

Gislaine diz que, quando contatada pela diretoria da escola, um representante da Dima Construções não soube dizer quando o serviço será retomado. A diretora comenta que novamente procurou as coordenadorias, que pediram para a escola esperar o retorno da empresa.



Uma placa foi colocada na frente da Érico Veríssimo, que indica 2 de junho de 2016 como data para conclusão do serviço. Contudo, a coordenadora da 8ª CRE, Simone Beatriz Rizzato, disse ao Diário, na tarde de sábado, que a Dima tem até maio para finalizar a obra.

– Tive que conversar com a coordenadora da CROP para ver este caso específico e foi isto que ela me disse, que o prazo encerra em maio – explica.

Simone comenta que a 8ª CRE é responsável por 108 escolas na região Central e todas estão passando por alguma reforma ou tem alguma obra em andamento. Ela diz que que precisaria olhar no sistema da CRE para ter mais informações sobre a Escola Érico Veríssimo.



MUITA SUJEIRA



A diretora do colégio também reclama que, além de não voltar para concluir o serviço, a empresa deixou muito entulho no entorno da área de esportes. A Dima, de acordo com Gislaine, também destruiu o chão da quadra que já existia no local, o que impossibilita o uso do espaço. A diretora diz que, por precaução, nem deixa as crianças chegarem perto da área e que alguns alunos ajudam a fazer uma limpeza no local, de tempo em tempo.

Outro fator pontuado por Gislaine é que a empresa fez alguns estragos no pátio e que, na época, ela reclamou. O mestre de obras pediu que a diretora anotasse todos os estragos para que os reparos fossem feitos antes da conclusão da quadra.

– Eles nem terminaram o que vieram fazer, imagina arrumar o que eles mesmos quebraram – diz Gislaine, indignada.