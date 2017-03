Enem 2017 será realizado em dois domingos consecutivos

Educação 09/03/2017 | 11h48 Atualizada em

O Ministério da Educação (MEC) anunciou mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que, este ano, será realizado em dois domingos consecutivos - dias 5 e 12 de novembro - e não mais em um único fim de semana. As inscrições estarão abertas de 8 a 19 de maio. As informações são da Agência Brasil.

Volta às aulas atrai bixos e veteranos para a Saturnino de Brito



A medida deverá beneficiar os sabatistas, integrantes de religiões que guardam o sábado. Até o ano passado, eles tinham que ficar isolados em uma sala, das 13h (horário de início da prova) até o sol se pôr, e realizavam as provas do Enem no sábado à noite.

Os candidatos interessados em fazer o exame devem pagar uma taxa de inscrição. São isentos do pagamento da taxa os estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas e os participantes de baixa renda. Os estudantes isentos que não comparecerem e não justificarem a ausência perderão o benefício em 2018, caso queiram fazer a prova novamente.

Aplicativo UFSM Digital chega a 10 mil downloads



As mudanças foram feitas com base em consulta pública realizada pelo ministério.