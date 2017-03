Encontrada larvas do mosquito da dengue em São Pedro do Sul

Saúde 09/03/2017 | 14h30 Atualizada em

Na última segunda-feira, foi confirmado que cinco larvas do Aedes aegypti e um mosquito quase pronto para começar a contaminar foram encontrados em uma armadilha em São Pedro do Sul.

Larvas do mosquito transmissor foram achadas em uma armadilha montada por agentes de combate à dengue na cidade Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

O caso é preocupante e serve como alerta, pois é sinal que o mosquito transmissor da dengue e outras doenças, como chikungunia, zika e febre amarela, a qualquer momento pode ser encontrado na cidade, por isso o alerta foi dado para que a comunidade se engaje no trabalho de prevenção.

O trabalho dos agentes de endemias é diário. Eles percorrem a cidade vistoriando as armadilhas e os pontos estratégicos examinando se há ou não focos do mosquito. Foi em uma destas vistorias, que eles encontram um foco, na Rua Floriano Peixoto, próximo à prefeitura. Logo em seguida, foi aumentando para 300 metros o raio de abrangência e o resultado positivo chegou na segunda-feira: as larvas e a pupa (última fase antes do mosquito se tornar adulto e começar a voar) foram encontrados em São Pedro do Sul.

Por este, motivo, está sendo solicitado o apoio de toda a comunidade, para que São Pedro do Sul não entre nas estatísticas de cidade contaminada com o mosquito. Cada pessoa deve verificar o pátio de sua casa e até mesmo ficar de olho no pátio do vizinho. Em caso de suspeita de focos, é possível entrar em contato com a Secretaria de Saúde e fazer a denúncia. Além disso, os agentes comunitários de saúde estarão fazendo um trabalho de conscientização nas residências, por isso é muito importante a facilitação da visita nas casas.

A 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS) enviará a São Pedro do Sul agentes que reforçarão a equipe de combate de endemias e percorrerão a cidade em busca de possíveis focos. O principal objetivo é tentar eliminar todas as possibilidades de contaminação do mosquito na cidade.

Dicas para eliminar focos do mosquito da dengue



1 - Se você não colocou areia e acumulou água no pratinho de planta, lave-o com escova, água e sabão. Faça isso uma vez por semana.

2 - Lave principalmente por dentro com escova e sabão os utensílios usados para guardar água em casa, como jarras, garrafas, potes, baldes etc.

3 - Embale para recolhimento todas as garrafas pet e de vidro vazias que não for usar. As garrafas de vidro não descartadas devem ser guardadas de boca para baixo ou em local coberto.

4 - Se você tiver vasos de plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso, principalmente por dentro, com escova, água e sabão pelo menos uma vez por semana.

5 - Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias etc.

6 - Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas.

7 - Mantenha a caixa d¿água sempre fechada com tampa adequada.

8 - Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios.

9 - Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje.

10 - Mantenha bem tampados tonéis e barris de água.

11 - Encha de areia até a borda os pratinhos de vasos de plantas.

12 - Entregue os pneus velhos aos serviços de limpeza urbana. Caso realmente precise mantê-los, guarde-os em local coberto.

13 - Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora do alcance de animais até o recolhimento pelo serviço de limpeza urbana.

13 - Lave semanalmente, por dentro, com escova e sabão, os tanques utilizados para armazenar água.

*Com informações da prefeitura de São Pedro do Sul