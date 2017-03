Emai divulga lista de 146 aprovados para quatro cursos

Educação gratuita 08/03/2017 | 16h28 Atualizada em

A lista dos aprovados para os cursos da Escola Municipal de Aprendizagem Industrial (Emai) já está disponível. No total, são dois cursos profissionalizantes (Eletrometalmecânica e Desenho Industrial) e de aperfeiçoamento (em Eletricidade e em Mecânica) com 146 aprovados. As aulas iniciam no dia 13 de março.

MATRÍCULA

As matrículas acontecem nos dias 9 e 10 de março, na sede da instituição (Avenida Rio Branco, 66), das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h15min. Os aprovados devem apresentar: atestado de matrícula, identidade (cópia e original), CPF (cópia e original), identidade do responsável (para menores de idade, cópia e original), certidão de casamento (cópia e original), comprovante de residência (copia e original) e duas fotos 3x4. Mais informações pelo telefone (55) 3222-7568.

A lista dos aprovados

APERFEIÇOAMENTO EM ELETRICIDADE (manhã)

Marcos Soares da Silva

Peterson Willian Rodrigues do Rosário

APERFEIÇOAMENTO EM MECÂNICA (manhã)

David Santos Silva

Lucas da Silva dos Santos

Duani R. Goulart

ELETROMETALMECÂNICA (manhã)

Vitor Borges Portella

Gabriel Duarte Tasquetto

Thaís de Souza Machado Alves

Alisson Lemos da Silva

Jaqueline Souza de Quevedo

Lucas Mendes Dávila

Paulo Ricardo Silva de Medeiros

Walisson Pinto Alves

Luan Vasconcelos Cezar

Rodrigo Rosa Martins

Pablo Denian Bock de Oliveira

Kévin Gabriel Cavalheiro Moreira

Monique Bonoto Charmes da Silveira

Francisco Victoria Conceição

Sérgio da Silva Júnior

Rubens Francisco Miola Filho

Ruan Belizario da Silva

Jean Pinto Martins

Pâmela Eduarda Ozório Alves

Hugo Flores de Cristo

Alef Matheus Vargas Mendonça

Jaqueline Schmitt Gomes

Winicius Lopes Oldenburg

Lívia de Souza Maciel

Pedro Henrique Beck Rodrigues

Bruna Mendes da Silva

Robson Dalla Costa Pereira da Silva

Vitor Andrei Almeida Alves

Larissa Martins dos Santos

Alisson Luiz Martins Maciel

Ivan Balejo de Mattos Junior

Ismael Batista Campos

Igor Gomes Mendes

Pedro Emanoel Christino

Víctor Rodrigues Worm

Emilly de Oliveira Braz

Suplentes Eletrometalmecânica (manhã)

Diéferson Ruan Hindersmann Lenhard

Victor Vidal Rodrigues

Matheus do Nascimento Silva

Emerson Carvalho Ferreira

Lucas dos Santos Machado

Taylor Lourenço dos Santos

Guilherme Almeida Barcelos

Tiago dos Santos Beck

Paloma Silva da Veiga

ELETROMETALMECÂNICA (tarde)

Álvaro Ilha R. Menna Barreto

Henrique Veide do Nascimento

Felipe Rossato de Vargas

Debora Flôr Machado

João Vitor Machado

Clarissa da Silva Siqueira

João Henrique Mendes

Lucas Ruan Ferreira Barcellos

Enzo Silva Pires

Alison Scheffer de Moraes

Arthur Cordani Ritter Alves

João Antônio Bilibio de Souza

Leonardo Batista Rodrigues

Isaias P. Santiago

Andrei Soares de Vargas

Cristhian Peixoto Pippi

Jamili dos Santos Machado

Leonardo Silveira Alves

Vítor de Bitencourt Carvalho Mancilha

Luis Felipe da Silva Alves

Daniel T. Fagundes Fernandes

Jéferson Taugen Iensen

Gabriel S. da Silva

José Tomas Soares Seehaber

João Vítor Almeida da Costa

Douglas Cardoso Peraçoni

Gabriela de Freitas Nogueira

Reuel Rodrigues da Silva

Thiago Pujol de Almeida

Eduarda Melo de Oliveira

Maria Eduarda Subtil Dias

Matheus Daniel Vasconcellos

Vinícius Marques Kunz

Valquiria Viero Cardoso

Adriano Fernandes de Oliveira

Gregory Luziel dos Santos Ramos

Vitor do Nascimento Bittencourt

Morgana Brazil Rodrigues

Arthur Fernandes Cordoni

Bruno Flores Prates

Miriam Paim Correa

Marco Antônio Marafiga Ribeiro

Monique Bandeira Rosa

Henrique Parode Lemos

DESENHO INDUSTRIAL (manhã)



João Afonso Aires Pinho

Ricardo Vargas Araújo

Carina Fontana da Silva

Gabriel Saydelles Puerari

Talissa Machado Loureiro

Thales Ramos Barrozo

Douglas Chaves Scherer

Eduardo Neske Libraga

Barbara E. dos Santos Prestes

Celiane Coelho de Andrade

Dênis de Freitas Panciera

Douglas Benetti Zago

William Osorio Buzzatto

Eron Bandeira de Pereira

Bianca Saidelles Garcia

Henrique P.M. dos Santos

Richard da Silva Alves

Suélen da Rocha Oliveira

Anderson R. Dutra do Nascimento

Grazielly Freitas de Oliveira

Ismael Trindade Moraes

Vítor Henrique Vieira

Gabriel Pereira da Silva

Pedro Henrique da Rosa Barbosa

Renara de Campos da Silva

SUPLENTES DESENHO INDUSTRIAL (manhã)

Não há classificados para suplência

DESENHO INDUSTRIAL (tarde)

Débora Evelyn T. Hundertmark

Rosceli Barriles de Castro

André Cezar da Silva

Júlia Silva de Abreu

Felipe Lopes Barbosa

Alice da Rosa de Menezes

Vinícius da Silva Machado

Vítor Colin Müller

Luan Rockembach da Silva

Augusto de Siqueira Manzon

Hyorrana Brun Bandeira

João Gabriel Rodrigues Curin

João Pedro Alves de Oliveira

Rodrigo da Rosa Quevedo

João Gabriel Canha

Pedro Henrique dos Santos Simões

Verônica Santos da Silva

Talisson William da Silva

Shauane Marques dos Santos

Antônio Augusto Cezar Chaves

Ana Luiza Dias

Andressa Machado dos Santos

Wesley Cordeiro Panazzolo

Isadora Cristina Muller de Aguiar

Mikaelle Hofmann M. da Silva

SUPLENTES DESENHO INDUSTRIAL (tarde)

Graziele Amorim Machado

Tháfinis Pruss Rodrigues

Gabrielly Freitas de Oliveira