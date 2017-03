Em uma noite, choveu quase todo o esperado para o mês em Santa Maria

Tempo 12/03/2017 | 16h12 Atualizada em

A chuvarada que caiu em Santa Maria nos últimos três dias representa mais do que a média esperada para todo o mês de março.



Conforme o meteorologista Gustavo Verardo, dados do Inmet apontam que, só na madrugada e manhã deste domingo, foram 105,2mm de chuva na cidade. Se somada a chuva de sexta e de sábado, esse número passa dos 200mm _ a média do mês é de 146 mm.

Chuva causa alagamentos na cidade

A boa notícia para quem sofreu com os alagamentos é que até quarta-feira, pelo menos, o tempo deve ser bom, sem chuva e com predomínio de sol. A cuva só deve voltar a dar as caras por aqui a partir de quinta-feira, com novo risco de temporal.



Verardo explica que março é um mês de transição de uma estação mais quente (o verão) para uma amena (o outono). Em função disso, é comum esse tipo de comportamento do tempo: uma frente fria chega trazendo chuva, a temperatura baixa e, em poucos dias, volta a fazer calor, seguido por uma nova frente fria, que traz chuva de novo. Esse ciclo deve se repetir várias vezes durante o mês.



Moradores relatam medo, lama e prejuízos



Para se ter uma ideia, a previsão é que a temperatura no amanhecer desta segunda fique em torno dos 12°C. Ao longo do dia, ela pode chegar a 23°C. Na quarta, são esperados 30°C novamente.

_ Santa Maria e Caçapava do Sul são as cidades da região com maior acumulado de chuva até agora. Em Caçapava, já choveu 234,2 mm em março _ afirma Verardo.