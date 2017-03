Em Santa Maria, cada defensor público atende 4 mil casos por mês

Judiciário 28/03/2017 | 07h45 Atualizada em

Foto: Defensoria Pública do RS / Divulgação

Foto: Defensoria Pública do RS / Divulgação

Cada um dos defensores públicos que atuam em Santa Maria atende, em média, 4 mil casos por mês. A estimativa tem como base o número de casos representados pela Defensoria Pública na cidade em 2016.



De acordo com o subdefensor público-geral do Estado para assuntos administrativos, Antonio Flávio de Oliveira, o órgão em Santa Maria tem como principal problema a sobrecarga dos profissionais.

– A consequência do déficit é um atendimento de menor qualidade, afinal, poucos profissionais precisam lidar com muitos casos – afirma.

Dupla é presa por transportar, em ônibus, droga da Capital para Santa Maria



Em todo o Estado em 2016, foram prestados 679.407 atendimentos, principalmente nas áreas da família, saúde e criminal. Houve um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Há 394 defensores, e uma carência de quase 70 profissionais.

– Há previsão de concurso para o ano que vem. Enquanto isso, trabalhamos em um planejamento estratégico para lidar com a situação – diz Oliveira.

Esse planejamento está em construção e, na última sexta-feira, representantes da Defensoria Pública do Estado estiveram em Santa Maria para ouvir os defensores públicos da cidade, principalmente sobre as dificuldades enfrentadas por eles, e, com base, nisso, traçar estratégias para tentar resolver esses problemas.

Para ressocializar adolescentes infratores, investimento é em educação



O objetivo é tentar diminuir a exclusão social, já que, por lei, a Defensoria Pública é ¿incumbida da missão de prestar orientação jurídica e a defesa dos necessitados¿ – na sexta-feira, os defensores públicos estiveram na cidade para descobrir como isso será possível.

– Quem procura está em uma situação emergencial, uma situação de vulnerabilidade. São necessários empatia e um esforço descomunal mesmo em condições ideais de trabalho – relata Oliveira.

Além de Santa Maria, consultas em Passo Fundo, Ijuí e Caxias do Sul foram confirmadas. Há previsão de que sejam feitas também na Zona Sul e na Fronteira Oeste.