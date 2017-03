Em Rosário do Sul, alunos estão sem transporte escolar

Educação 23/03/2017 | 21h28 Atualizada em

Cerca de 60 pessoas fizeram um protesto, na manhã de quinta-feira, em Rosário do Sul, para reivindicar transporte escolar para as redes estadual e municipal de ensino da zona rural, que começou o ano letivo no dia 6 de março. Pais, mães e alunos foram até a prefeitura do município, com cartazes e faixas, para conseguir a atenção e pedir ajuda do Poder Executivo. A prefeita Zilase Rossignollo Cunha (PTB) atendeu os manifestantes.



Cerca de 60 pessoas participaram da mobilização Foto: Natalia Apoitia / Gazeta de Rosário

Segundo a agricultora Vanessa Traude Soares, 37 anos, suas duas filhas estão sem ir à escola Padre Angelo Bartelle, que fica a 10 quilômetros da casa dela, por falta de transporte. A mãe de Manuela e Isabeli diz que esse é um problema recorrente na cidade e surpreendeu-se que nenhum representante do Estado estava na prefeitura, sendo que a manifestação foi divulgada com antecedência.

Vanessa conta que a prefeita pediu que os pais tenham paciência e explicou que uma licitação para escolha de uma empresa de transportes do município está marcada para ser aberta em 3 de abril. Apesar de as escolas sem serviço serem do Estado, essa é a solução que o Executivo encontrou para tentar amenizar a situação. A agricultora também diz que a prefeita Zilase garantiu que essas aulas que os estudantes estão perdendo serão recuperadas.

A secretária de Educação e Cultura de Rosário, Liege Gorete de Mattos, diz que o município fará tudo o que for possível para ajudar com a falta de transporte do Estado, mas sem esquecer as questões econômicas.– Eu sei que não é fácil, eu também sou mãe, mas as famílias precisam entender que essa é uma questão do Estado, não é responsabilidade da prefeitura. Nós queremos ajudar, só que tudo precisa ser bem pensado – diz Liege.

Sobre os veículos que faltam para a rede municipal, Liege comenta que os alunos terão acesso ao transporte, porém, o serviço será terceirizado, e confirma a abertura dos envelopes da licitação no dia 3 de abril.

Segundo a Gazeta de Rosário, no município, são 2.241 crianças matriculadas nas escolas municipais e 5.333 nas estaduais. Já o levantamento realizado pelo Diário, com a 8ª, a 19ª e a 35ª Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), são 687 alunos da rede estadual sem transporte nos municípios de abrangência desses três órgãos. (Com informações da Gazeta de Rosário)