Em menos de um mês, homem é preso três vezes em Caçapava do Sul

Em menos de um mês, um homem de 34 anos foi preso em flagrante três vezes, em Caçapava do Sul. Nos três casos, o motivo da prisão foi por furto. O mais curioso é que, um dia depois de deixar o Presídio Regional de Caçapava, na terça-feira, ele foi flagrado furtando, motivo que o fez retornar para a casa prisional nesta quarta. Nesse último caso, ele foi flagrado pegando chocolates de um mercado.

A primeira ocorrência foi registrado no dia 13 de março. Ele teria sido pego após furtar desodorantes de um estabelecimento comercial. No mesmo dia ele foi levado ao presídio e saiu, no dia seguinte, com o benefício da liberdade provisória.

Nesta semana, ele foi preso em flagrante outra vez, na segunda-feira, quando teria furtado uma bolsa. Novamente foi parar atrás das grades. Só que, desta vez, ele teve a pena em regime fechado substituída por medidas cautelares diversas como: ter de se apresentar em juízo uma vez por mês,ficar proibido de sair da comarca e cumprir recolhimento domiciliar noturno.



O juiz Leonardo Vanoni, de Caçapava do Sul, explica que o benefício da liberdade provisória e as medidas cautelares, nesses dois casos, se justificam porque foram crimes sem violência e sem grave ameaça. Ainda, como o que foi furtado era de pouco valor, foi considerado como fato atípico.