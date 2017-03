Em Foz do Iguaçu, empresa, cooperativa e prefeitura agem em parceria para recolher recicláveis 

Polêmica 18/03/2017 | 12h40 Atualizada em

Foi uma parceria entre a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu (Coaafi), a Itaipu Binacional e a prefeitura que possibilitou o começo de uma mudança cultural no município. As carroças foram substituídas por carrinhos que fazem a coleta e levam os materiais recicláveis até os sete barrações de reciclagem existentes na cidade. É lá que os cerca de 80 cooperados aguardam a chegada dos materiais a serem separados.



_ As pessoas que fazem parte da cooperativa não ficam mais nas ruas. Ficam nos barracões onde chegam os materiais para eles fazerem a separação. Mas ainda tem alguns que são informais e vivem de catar resíduos nas ruas _ explica a secretária de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu, Ana Solange Biesek.

O transporte dos materiais recicláveis por parte da prefeitura é feito por uma empresa terceirizada contratada pelo município, por meio de licitação, para recolher o lixo urbano e que também é responsável por outros serviços, inclusive, a coleta seletiva. Ela faz o recolhimento nos grandes geradores como shoppings e outros estabelecimentos e distribui nos barracões.

A cooperativa também tem três caminhões com motoristas que vão até as empresas da cidade, por onde o caminhão da coleta seletiva não passa. Essas empresas separam os materiais para serem recolhidos e levados até os barracões. A comunidade também será orientada a fazer a sua parte.

– A prefeitura também está ajudando na manutenção de um dos barracões e a Itaipu vai colocar esteiras (para os materiais). E tem todo um trabalho de conscientização que começará a ser feito nos bairros para que as pessoas separem os materiais em suas casas da forma correta para podermos dar uma destinação adequada. Vamos começar pela Vila C. Dando certo, vamos ampliar para outros – disse Ana.

A Itaipu também envia à cooperativa recursos provenientes da reciclagem dos materiais da própria empresa. Em 2016, foram mais de R$ 50 mil. Conforme a Assessoria de Imprensa da Itaipu Binacional, a cooperativa recebe em média R$ 4,2 mil mensais da empresa. O dinheiro serve para cobrir custos administrativos. Outros órgãos e empresas públicas destinam materiais à cooperativa, como a Receita e a Polícia Federal, Justiça do Trabalho, Sanepar e Copel.

Com a verba, a Coaafi mantém funcionário administrativo, diarista, materiais de escritório, contador e custos de manutenção dos três caminhões, cujos motoristas são mantidos pela prefeitura de Foz, que também cedeu os barracões.

A Coaafi recolhe materiais recicláveis em aproximadamente 90% das residências dos bairros Vila A e Porto Meira, além de 500 empresas da cidade. Ao todo, são recicladas em média cem toneladas de materiais por mês.