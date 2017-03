Em 2016, mais de 600 celulares foram apreendidos em presídios

Na Região 24/03/2017 | 08h29 Atualizada em

A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) reforçou a segurança nas 11 casas prisionais localizadas na região central do Estado (veja no quadro abaixo) com o objetivo de impedir a entrada de objetos ilícitos – entre eles, drogas, celulares, armas de fogo e armas brancas – e também fazer a retirada do que é encontrado. A cada semana, em média três apreensões são registradas.



De acordo com o delegado Anderson Prochnow, titular da 2ª Delegacia Penitenciária Regional (2ª DPR) da Susepe, o maior problema enfrentado pelas casas prisionais são os arremessos de drogas para dentro dos pátios. Nos presídios e penitenciárias de nove municípios da área da 2ª DPR, que inclui Santa Maria, foram quase 3 kg de droga apreendidos – entre maconha e cocaína –, além de 372 celulares.

– No Regional (presídio), o problema é maior, pois fica próximo a residências, então, o acesso é mais fácil. No entanto, a penitenciária também tem enfrentado problema semelhante, mesmo sendo mais distante. As ações visam identificar quem teria essa intenção e também coibir – explica Prochnow.

Responsável pela 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil (3ª DRP), o delegado Sandro Meinerz aponta que o problema é grave e descreve que isso faz parte de uma barganha do crime organizado.

– O celular, por exemplo, tem valor econômico dentro do presídio. Se um criminoso conseguir colocar um aparelho dentro da casa prisional, pode alugar para o colega de cela, que, em contrapartida, fica endividado. Ele terá de pagá-la em algum momento, seja pedindo que a alguém viabilize entrada de droga ou de outra forma – explica Meinerz.

Armas, drogas e celulares foram apreendidos em operação dentro da Penitenciária de Santa Maria Foto: Susepe / Agencia RBS

O delegado afirma que uma constatação do cenário em Santa Maria é de que quem adquire uma dívida e deixa a prisão sem pagá-la acaba por se tornar vítima de homicídio.

– Entra um traficante, e, lá dentro, tem uma pessoa que cometeu crime contra o patrimônio. Esse traficante coopta essa pessoa, e usa ela. Afinal, levanta muito menos suspeitas de agentes penitenciários um parente de quem cometeu crime contra patrimônio na hora da busca por algum objeto ilício do que um parente do traficante – diz Meinerz, explicando outra estratégia usada por criminosos.

O delegado Prochnow relata que a Susepe criou uma rede de inteligência que dá subsídios para combater esse tipo de crime. Ajudam, também, os equipamentos de Raio X e detectores de metais que o Presídio Regional de Santa Maria tem à disposição desde o ano passado.

A Susepe deve intensificar as revistas com o objetivo de desarticular possíveis ações de grupos criminosos, movimentos que possam levar a fugas e retirar objetos ilícios das casas prisionais. A direção destaca o fator surpresa.

– O que antes era feito somente nos dias de semana, nosso pessoal está realizando também aos finais de semana. Destaco a atuação dos agentes, pois são atitudes como essas que fortificam nossa instituição – disse Ângelo Carneiro, diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP).

No ano passado, houve 17 operações de revista completas na região. A tendência é que haja diversas revistas ao longo deste ano.