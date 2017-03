Durante festa, jovem é preso por porte ilegal de arma em Santa Maria

Flagrante 27/03/2017 | 14h50 Atualizada em

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Ele foi detido durante uma festa em um bar na Avenida Walter Jobim, no Bairro Patronato. Segundo a Brigada Militar, o estabelecimento se chama Bar Pub's. O episódio aconteceu na madrugada de domingo, por volta das 3h.

De acordo com a Brigada Militar, uma guarnição foi até a festa que ocorria no bar. De acordo com a ocorrência, havia mais de 100 pessoas no estabelecimento. Os policiais avistaram o jovem com um colete à prova de balas.

Quando o jovem enxergou os policiais, chegou a jogar o colete para baixo da pia do local. Junto do colete, foi encontrado um revólver calibre 32, cinco cartuchos e mais um estojo de munição. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento. Na DP, foi estipulada fiança no valor de R$ 1 mil. Ele pagou a fiança e foi liberado.

Além do jovem preso, 13 adolescentes que estavam na festa chegaram a ser levados para a delegacia. Eles foram entregues aos pais e responsáveis.