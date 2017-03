Dupla é presa com 400 comprimidos de ecstasy em Santa Maria

Criminalidade 30/03/2017 | 17h20 Atualizada em

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos por tráfico de drogas, no início da tarde desta quinta, em Santa Maria. As prisões ocorreram em uma ação conjunta entre a 4ª Delegacia de Polícia Civil (4ªDP) e a Brigada Militar, por volta das 12h30min.

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Segundo ocorrência policial, o casal foi localizado na BR-287, no Bairro Camobi. Eles estavam transportando 3kg de maconha e 400 comprimidos de ecstasy. De acordo com o delegado Antonio Firmino, responsável pelo caso, o casal era de São José, em Santa Catarina, e estava traficando as drogas na região.

Os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o caso. O jovem de 19 anos foi recolhido à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) e a jovem de 20 anos seguiu para o Presídio Regional. A droga encontrada com a dupla foi apreendida pela polícia.