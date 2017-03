Dupla é presa após furtar em restaurante no centro de Santa Maria

Segurança 21/03/2017 | 10h52 Atualizada em

A Brigada Militar (BM) flagou, na noite de segunda-feira, dois homens que arrombaram um restaurante no centro de Santa Maria.



Motorista bêbado e sem carteira atropela três pessoas em Cruz Alta



De acordo com a BM, uma equipe da Patrulha Tático Móvel do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) fazia patrulhamento pela Rua Duque de Caxias, por volta das 21h, quando viu os dois saindo do Restaurante Appiano.

A dupla foi imobilizada e, durante revista, os policias localizaram uma câmara de videomonitoramento. Os dois ladrões, de 33 e 42 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) e depois para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

Jovem é flagrado com mais de 13 kg de maconha na Faixa Nova em Santa Maria

Conforme os proprietários do Appiano, os criminosos não chegaram a entrar no estabelecimento, mas danificaram uma grade de metal que dá acesso à área do restaurante. Eles tentaram furtar a câmera do hall.

Os proprietários devem buscar contato com a empresa que faz a segurança privada do espaço e também com a Polícia Civil para recuperar o equipamento e viabilizar a restituição dos danos.