Duas pessoas ficam feridas após colisão de moto e carro em Santa Maria

Trânsito 24/03/2017 | 20h14 Atualizada em

Um acidente na noite desta sexta-feira deixou duas pessoas feridas, em Santa Maria. O acidente foi por volta das 19h, na esquina das ruas Ernesto Beck e Caldas Júnior, no Bairro Passo D'Areia.

Condutor da moto ficou ferido após a colisão - ele machucou a perna Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Um Santana trafegava pela Ernesto Beck, no sentido Centro-Bairro, e a motocicleta passava na mesma rua, em sentido oposto. O Santana dobraria à esquerda, para acessar a Caldas Júnior, quando aconteceu o choque.

Buracos de rua são maioria dos problemas relatados por santa-marienses



O motorista e a passageira do Santana não se feriram. As duas pessoas que estavam na motocicleta ficaram feridas. O condutor machucou a perna e a carona teve ferimentos mais graves. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas, que não tiveram a identidade informada.

5 toneladas de camarão são apreendidas em Rosário do Sul



Um morador dessa esquina reclama que, no local, há registro de muitos acidentes. Segundo ele, falta sinalização por parte do poder público e prudência de alguns motoristas, que passam pelo local em alta velocidade:

– Os muros das esquinas estão sempre quebrados, de tanta batida. A cada 15 dias, é certo, tem um acidente – reclama Carlos Miguel Salem de Oliveira, 53 anos.