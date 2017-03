Domingo foi de faxina para famílias atingidas por inundações

Mau tempo 12/03/2017 | 20h25 Atualizada em

Vera Lúcia dos Santos Antonello colocou no sol os bens que conseguiu salvar da força da água Foto: Carolina Carvalho / Newco

Não é de hoje que os moradores da Rua Virgílio Lorenzi, no bairro Lorenzi, sofrem com os alagamentos em dia de chuva. A doméstica Vera Lúcia dos Santos Antonello, 42 anos, mora no local há quase 15 e, desde 2003, é obrigada a conviver com a água invadindo sua residência.

Dessa vez, a enxurrada foi maior. O nível de água subiu até a altura da janela da residência que ela divide com outros sete familiares. Como a enchente teve início na madrugada, ela não teve tempo de salvar muita coisa. A água engoliu móveis, eletrodomésticos, roupas e colchões.



O domingo de sol tímido foi para recomeçar. Sem energia elétrica por medida de segurança, a manhã e a tarde foram de limpeza. Com os pertences do lado de fora da casa, a família se dedicou a secar e a faxinar o espaço. Além do lodo, eles encontraram uma cobra dentro da residência. Conforme Vera, vai demorar alguns dias para que tudo volte ao normal.

– Estamos pensando em nos mudar, apesar de a casa ser própria. Há anos, existe esse problema e nada é feito por nós – lamenta a doméstica, que reclama que alguns móveis e eletros foram deteriorados pela chuva antes mesmo dela quitar as prestações.

Depois que a água baixou, Sady Silva e a filha, Rita, iniciaram a limpeza da lama Foto: Carolina Carvalho / Newco

A família de Sady Silva, 67 anos, também foi atingida e reclama da falta de atenção dos políticos com os bairros. Segundo ele, a enchente se agravou em função de um produtor rural da região, que planta arroz, e que teria interrompido parte do curso do Arroio Cadena.

– Nas últimas eleições, candidatos a prefeito e a vereador estiveram por aqui, prometeram lutar para sanar nossos problemas, que já são recorrentes, mas até agora nada foi feito – reclama Sady.

Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

Os moradores da Rua Nelson Marchesan, no bairro Nova Santa Marta, em frente à escola homônima, estão impossibilitados de trafegar pela via urbana após a chuva deste fim de semana.

Os buracos que já haviam motivado os vizinhos a fazerem um abaixo-assinado e a abrir um pedido de patrolamento na prefeitura, transformaram-se em crateras. Além disso, as bocas de lobo estão entupidas com pedras e terra, o que faz com que a água não tenha para onde escoar.



Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

– No fim do ano passado, uma equipe da prefeitura mexeu aqui na rua, preparou para o asfaltamento, mas, nunca mais voltou. Depois disso, o local só piorou e hoje está intransitável. É uma rua em frente à escola, onde transitam crianças em idade escolar, trabalhadores, que, às vezes, nem conseguem tirar o carro da garagem. Precisamos que algo seja feito – cobra Cláudio Dornelles, 48 anos, morador do bairro há mais de um não.





Peça ajuda

Qualquer ocorrência relacionada a alagamentos e temporais pode ser comunicada pelos telefones 153 e (55) 3921-7167 durante 24 horas por dia









