Dois veículos são incendiados durante o final de semana em Santa Maria

Neste fim de semana, pelo menos dois carros foram incendiados em Santa Maria. Um dos fatos ocorreu no Bairro Alto da Boa Vista, o outro, no Bairro Salgado Filho. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os boletins de ocorrência registrados na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a Brigada Militar (BM) foi chamada a comparecer, na madrugada de sábado, na Rua Irmã Terezinha Werner, no Alto da Boa Vista. Conforme relatos de moradores das proximidades, três pessoas em atitudes suspeitas foram vistas ateando fogo em um Monza, que estava estacionado.

O segundo caso foi comunicado no sábado à tarde, na rua Francisco Brochado da Rocha, no Bairro Salgado Filho. A vitima relatou aos policiais que havia estacionado seu carro, um Corsa, em frente à sua casa na madrugada. No sábado à tarde, a mulher da vítima verificou que o automóvel estava queimado por dentro. Segundo a vítima, ela havia deixado uma calça jeans em cima dos auto-falantes traseiros.

O homem acredita que a peça de roupa foi utilizada para iniciar o fogo, visto que a peça encontrava-se no banco de trás. Toda a parte traseira do veículo ficou queimada, incluindo os bancos, o teto, os cintos de segurança e as portas. Conforme o dono do carro, uma das travas da porta estava com defeito.

A Polícia Civil deve investigar os dois casos. Ainda não há suspeitos para nenhum dos crimes.