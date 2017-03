Dois são presos em operação contra assaltos e furtos em Santa Maria

Investigação 29/03/2017 | 19h22 Atualizada em

A Polícia Civil prendeu duas pessoas durante uma operação de combate a furtos e assaltos na região norte de Santa Maria na manhã desta quarta-feira. A ação foi batizada de Área Central.

De acordo com a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP), responsável pela investigação, foram alvo de sete mandados de busca e apreensão residências nos bairros Salgado Filho e Caturrita, na Região Norte, e Passo D¿areia, na Região Centro-Oeste. Havia uma série de ocorrências de crimes de furtos e assaltos contra estabelecimentos comerciais e residências registrados principalmente na Região Norte.

A operação foi deflagrada por volta das 8h e foi resultado de investigações de uma série de assaltos e furtos a residências e estabelecimentos comerciais. No Bairro Caturrita, foi localizado um homem, dentro de uma residência, com um revólver calibre 38 com a numeração raspada e uma arma artesanal. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

No Bairro Passo D¿areia houve a segunda prisão. O suspeito mantinha na residência celulares, que seriam furtados. Testemunhas reconheceram o material. Com isso, o suspeito foi preso por receptação.

Nenhum dos dois reagiu as abordagens dos policiais. Eles permaneceram em silêncio durante depoimento na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), foram indiciados e levados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).Dezesseis policiais participaram da ação.