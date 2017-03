Dois são presos durante operação contra furtos na Região Central

Investigação 17/03/2017 | 19h21 Atualizada em

A Polícia Civil prendeu dois homens – de 34 e 44 anos – durante uma operação contra furtos em dois municípios da Região Central na quinta-feira.

Homem é condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato do sogro em Santa Maria



De acordo com o delegado Laurence Teixeira, titular da delegacia de Faxinal do Soturno, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão entre 8h de 18h nos municípios de Rosário do Sul e Dona Francisca.

– Nós identificamos os suspeitos de um furto que aconteceu em uma loja de Faxinal do Soturno em 21 de maio de 2016. Vinte e dois celulares foram levados – relata o delegado Teixeira.

Três pessoas são presas por tentativa de homicídio



Os suspeitos foram localizados em locais diferentes em Rosário do Sul. Um deles foi preso preventivamente – o de 44 anos. O outro, de 34, foi preso em flagrante, pois um revólver foi encontrado com ele. A polícia ainda apreendeu cinco celulares.

Dezoito policiais civis em nove viaturas participaram da operação, que foi batizada de Rastreador, já que os telefones celulares foram localizados a partir de receptadores (pessoas que tinham adquirido eles).