Dois homens são presos e três adolescentes são apreendidos após perseguição em São Pedro do Sul

Criminalidade 17/03/2017 | 11h40 Atualizada em

Dois homens, de 47 e 48 anos, foram presos e três adolescentes de 17 anos foram apreendidos na noite de quinta-feira, após uma perseguição policial, em São Pedro do Sul. Houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais, mas ninguém ficou ferido.

Servidor da prefeitura continuava recebendo pagamento após a morte



De acordo com a Brigada Militar (BM) de São Pedro do Sul, que atendeu a ocorrência, o grupo havia furtado um veículo Corsa em Santa Maria. Em seguida, eles foram até São Pedro do Sul, onde abordaram uma mulher, de 37 anos, que caminhava pela Rua Werner Doeler, na área central da cidade. A vítima estava acompanhada das duas filhas, de 18 e nove anos.

Os bandidos ameaçaram a mulher com um revólver e um deles a agrediu com um soco na boca. Eles fugiram levando um notebook. Logo após, a vítima entrou em contato com a BM, que partiu em busca dos suspeitos. O grupo foi localizado nas proximidades do trevo de entrada em São Pedro do Sul, na BR-287.

Dois assassinatos em menos de 24 horas em Santa Maria



Durante a perseguição, o grupo trocou tiros com os policiais. Eles pararam o veículo e foram abordados pela BM. Os cinco foram encaminhados à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Os três adolescentes foram levados para o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santa Maria e os dois homens foram recolhidos ao Presídio Estadual de São Vicente do Sul.