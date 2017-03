Dois assassinatos em menos de 24 horas em Santa Maria

13 e 14º homicídios do ano 17/03/2017 | 09h32 Atualizada em

Um idoso de 68 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, por volta das 9h, na Nova Santa Marta, em Santa Maria. Na madrugada, um adolescente, de 16 anos, foi executado no bairro Carolina.

De acordo com informações da Brigada Militar, o idoso foi morto a pauladas. A vítima, identificada como Everton Renato Vila Nova da Cunha, estava com uma tornozeleira eletrônica e com ferimentos na cabeça. Ele foi encontrado em uma residência, na Rua Moisés Shansis.

Ainda não há mais informações. A polícia investiga o caso.