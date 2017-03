Detento do semiaberto é recapturado menos de 24 horas depois da fuga

Segurança 13/03/2017 | 20h48 Atualizada em

Uma ação conjunta da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) e da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira resultou na recaptura de um detento do regime semiaberto de 35 anos que havia fugido do Instituto Penal de Santa Maria (IPSM) no domingo.

Preso o 5º suspeito de integrar quadrilha que atacava comércio em Santa Maria



De acordo com a Susepe, o detento saiu do IPSM no domingo e deveria voltar na noite do mesmo dia. Como não voltou, foi enquadrado como foragido, razão pela qual a Polícia Civil foi acionada.

O delegado Laurence Teixeira, à frente da Delegacia Especializada de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec), relata que o suspeito foi localizado na própria casa, que fica no bairro Lorenzi, por volta das 10h30min de segunda. Ele não reagiu à abordagem e não relatou o motivo da fuga. Haviam se passado menos de 24 horas entre a fuga e a recaptura.

Homem é morto com facada no peito em São Francisco de Assis



Ele foi levado de volta para o IPSM, e, conforme a Susepe, deve enfrentar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que pode resultar na regressão do regime dele, ou seja, perder o direito a cumprir a pena no semiaberto.

A Susepe relata que o detento cumpria pena desde 2016 por roubos a transporte coletivo e estabelecimentos comerciais. Ele já havia cumprido pena em 2005 por roubo.