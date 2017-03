Detento do semiaberto é assassinado ao sair do presídio de Santa Maria

15º homicídio do ano 27/03/2017 | 08h25 Atualizada em

Um detento de 39 anos foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira quando saia do Presídio Regional de Santa Maria para trabalhar. Emerson Monteiro Alves Rio cumpria pena no regime semiaberto. Outra pessoa, um homem de 35 anos, foi atingida na perna. Ela passava pela rua e acabou sendo atingida.



De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta das 6h na Rua Izidoro Grassi, bairro Nossa Senhora da Medianeira, região central da cidade.



A Polícia Civil trabalha para descobrir as circunstâncias do crime e identificar o suspeito. A suspeita é que ele foi motivado por um acerto de contas – a investigação não entra em detalhes, no entanto.



A vítima baleada na perna foi socorrida e levada para atendimento no Pronto-Atendimento (PA) do bairro Patronato e já foi liberada. Ela deve ser chamada para prestar depoimento.

Esse foi o 15º assassinato registrado este ano em Santa Maria.