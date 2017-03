Depois de 4 anos, seu Jorge conseguiu consultar com oftalmologista

Saúde 04/03/2017 | 10h22 Atualizada em

Seu Jorge Costa da Silva, 64 anos, chegou a Oftalmoclínica de Santa Maria, no Bairro Chácara das Flores, às 10h15min desta sexta-feira. Ele estava asseado. O cabelo penteado, a roupa impecável – camisa pólo, calça social – e sapatos caprichosamente engraxados. Afinal, a ocasião merecia. O pedreiro, que esperou quatro anos e quatro meses por uma consulta pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade, finalmente, estava prestes a realizar a tão sonhada avaliação com um oftalmologista.



Foto: Jorge Costa da Silva

Foi, de fato, um evento. Antes mesmo do paciente, as câmeras e máquinas fotográficas estavam a postos. Seu Jorge se tornou símbolo do Fila Zero da prefeitura, que pretende acabar com a demanda reprimida de consultas e exames no município até o final deste ano. Ele serviu de inspiração para o xará, Jorge Pozzobom, criar o programa, quando ainda durante a campanha eleitoral, contou a sua história ao então candidato, atual, prefeito.

À época em que fez a solicitação, em outubro de 2012, seu Jorge havia tido um incidente no trabalho. Uma porção de massa de reboco caiu no olho esquerdo dele. Ele procurou a rede pública e fez uma limpeza no olho. Nos dias seguintes, foi ao Centro Social Urbano, na Rua Venâncio Aires, e pediu uma consulta com oftalmologista. Além de ver como estava a vista machucada aproveitaria para ouvir a opinião do especialista sobre a necessidade que sentia de usar óculos. Afinal, a dificuldade em enxergar as letras do jornal já vinha incomodando. Saiu da unidade de saúde com a promessa de que seria chamado em até 40 dias. Nunca teve retorno.

Na manhã de sexta, seu Jorge trazia na mão o encaminhamento da Secretaria de Saúde do município. No rosto, um sorriso, que era um misto de satisfação, pela realização do procedimento, e de surpresa, diante do aparato que o aguardava.



O prefeito e secretário de Saúde chegou ao local, assim que o pedreiro entrou. Outros gestores da Saúde também estavam lá.

– A partir de ti, vamos resgatar a dignidade de milhares de pessoas – disse Pozzobom.

Feita a recepção ao paciente, que abriu a série de consultas do Fila Zero, seu Jorge foi encaminhado para os exames. Ele passou por uma avaliação da córnia e do cristalino, teve medida a pressão ocular, verificados os graus de estigmatismo e miopia e examinado o fundo do olho. Toda a sequência não levou mais do que 15 minutos. Ao final, recebeu do médico Alexandre Garcia Rossi, o diagnóstico e uma receita para mandar fazer uns óculos provisórios. Como foi detectado início de catarata, precisará fazer mais quatro exames que foram agendados para os dias 10 e 28 de março na própria Oftalmoclínica.

O especialista disse ainda que vai verificar a possibilidade de seu Jorge conseguir os óculos gratuitamente. É que a clínica tem uma parceria com o Lions Clube, que arrecada armações, barateando a confecção de óculos para moradores de baixa renda.

– Estava esperando mesmo e precisando consultar. To satisfeito, porque foi uma luta, mas é um problema a menos que foi vencido – disse o paciente entre um exame e outro.

Os números do Fila Zero

Ligações: 7.688 em dois meses

Encaminhamentos: 5.010 pessoas para consultas e exames

Não necessitam mais de agendamentos: 541

Não atenderam o telefone: 2.137

Consultas:

Traumatologia: 295

Oftalmologia: 624

Outras especialidades: 219

Confirmaram interesse em agendar consulta: 2.520

Exames:

Ultrassom: 53

Raio X: 290

Tomografia: 107

Densitometria: 34

Mamografia: 69

Ressonância: 41

Precisam de outros tipos de exames: 758

Próximas especialidades do Fila Zero:

Cardiologia

Pneumologia

Proctologia

Angiologia





A Oftalmoclínica

A Oftalmoclínica foi aberta em 2005 e atende somente pacientes do SUS. A média, segundo a coordenadora, Marenice Looben, é de 80 consultas e 20 exames por dia. As cirurgias, de baixa e média complexidade, ocorrem nas terças e sexta-feiras, em média, com 15 procedimentos em cada um dos dias.

Em janeiro de 2016, depois de um período de férias coletivas, o estabelecimento fechou porque vinha enfrentando falta de verbas para atender pelo SUS, já que os valores pagos pelo governo federal não cobriam os custos. A clínica só voltou a funcionar em fevereiro daquele ano, porque a prefeitura interveio. Apesar de o atendimento pelo SUS ser de responsabilidade do Estado, o município se comprometeu a contratar serviços mensalmente no local, por intermédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde.

O médico aproveitou a visita do prefeito para lamentar a falta de investimento na saúde pública.

– O problema é o SUS, que não paga. R$ 10 por consulta não cobre o custo do profissional. Tínhamos cinco médicos aqui e ficamos só com um porque não tinha como pagar – queixou-se Rossi.

Para serem atendidos na Oftalmoclínica, os pacientes têm de, primeiro, consultar nas unidades de saúde do município. São os médicos da rede básica que fazem os encaminhamentos para o serviço especializado.

O atendimento é totalmente gratuito. Ao paciente, cabe o custo dos óculos, nos casos em que ele for necessário.