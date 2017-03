DEPOIMENTOS: Internos do Case falam sobre as atividades de ressocialização

Santa Maria 27/03/2017 | 15h30 Atualizada em

A educação de adolescentes e jovens internados no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santa Maria é parte fundamental do processo de ressocialização. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), há uma relação direta entre o número de jovens na escola e a diminuição dos índices de criminalidade.

Foto: Charles Guerra / New Co

Nos depoimentos a seguir, três internos contam como foi a chegada até o Case, a trajetória de cada um e como a educação na Escola Estadual Humberto de Campos, que fica dentro do centro socioeducativo, auxilia na ressocialização deles. Para preservar as identidades dos entrevistados, os nomes foram trocados.

Para ressocializar adolescentes infratores, investimento é em educação



Carlos, 19 anos, era quem aprendia a tocar gaita com o professor Sérgio Rosa. Foi nessa ocasião que o jovem conversou com o Diário.

– Vai fazer três meses que eu estou aqui. Comecei a frequentar as aulas agora, mas já estava nas oficinas. Lá em Dom Pedrito, onde eu vivia, eu já me envolvia com música, cultura gaúcha. Gosto disso, da tradição. E as oficinas são boas porque eu não fico lá em cima, encerrado. Mas eu sei que errei e tenho que pagar. Mas agora eu estou bem, o comportamento é outro. Não quero errar de novo – conta Carlos.

UFSM pede ajuda a prefeitos para manter Husm de portas abertas



Ele se tornou pai no dia 10 deste mês e quer sair logo do Case para poder ver o filho. Diz querer trabalhar para cuidar dele e do restante da família e não se envolver mais "em confusão".

Há quatro anos, quando tinha 14, Carlos foi apontado como tendo participação em um assassinato em Dom Pedrito. Ele diz que estava junto de quem atirou contra a vítima, nada além disso. A polícia afirma que não foi ele quem puxou o gatilho, mas que o jovem tem responsabilidade. A ordem de detenção por parte do Judiciário veio no início do ano, razão pela qual está no Case, e não em uma penitenciária ou presídio, pois já tem 19 anos.

Foto: Charles Guerra / New Co

Douglas, 17 anos, jogava jogos de tabuleiro na manhã de sexta-feira enquanto aguardava a sua vez para a aula de música. Há 90 dias no Case, diz que as atividades ajudam a entreter, que o lugar é bom e que ensina.

– Tem filme, futebol, música e os jogos, além das aulas. Eu gosto, aqui é bom – diz Douglas, que não frequentava a escola antes de entrar no Case e pretende continuar quando ganhar a liberdade.

Pacto pela alfabetização prepara professores que trabalham com crianças de até 8 anos



Ele é um dos 12 adolescentes que foram responsabilizados pela briga que resultou na morte de um policial militar em São Gabriel, em um posto de combustíveis, no dia 25 de dezembro de 2016. O adolescente alega ter estado no local, mas diz não ter feito nada contra o policial. Entende que fez algo errado por ter estado no local na hora da confusão e agradece pela oportunidade que está tendo.

– O nosso amigo se despediu da gente nos nossos braços. E, aí, foram para cima do policial. Mas eu não fiz nada, só estava lá – conta, se referindo ao adolescente de 16 anos que foi morto pelo policial, que, então, foi assassinado a facadas pelo grupo.



Foto: Charles Guerra / New Co

Cumprindo detenção desde 2015, Jefferson completou 18 anos na sexta-feira, dentro do Case. Morava com a mãe e os irmãos na região sul de Santa Maria e anseia pelos próximos 15 dias, quando deve ganhar a liberdade. Mas diz que "tomou rumo" e que não vai errar de novo: pelo bem dele e de quem ama.

– Eu assaltei e caí (foi apreendido). Daí, foragi, voltei para a atividade (cometer crimes) e caí de novo. Não pude mais responder em liberdade – conta Jefferson.