Defrec realiza maior apreensão de drogas da Região Central

Polícia Civil 05/03/2017 | 15h11 Atualizada em

Uma operação da Delegacia de Polícia Especializada em Furto, Roubo, Entorpecente e Captura (Defrec) apreendeu, na madrugada deste domingo, 4 mil comprimidos de ecstasy que seriam vendidos na região. O suspeito de traficar a droga, um jovem de 25 anos, foi preso.

De acordo com o delegado Sandro Meinerz, responsável pelo caso, os policiais estavam trabalhando havia seis meses nas investigações da operação, que foi nomeada João e Maria, em alusão aos "doces" que eram vendidos. O suspeito foi preso durante a madrugada, na Estação Rodoviária de Santa Maria, quando retornava de uma viagem a Florianópolis. Lá, ele buscava a droga que seria comercializada.

Jovem é baleado em Santa Maria



Além de vender os comprimidos para usuários, o suspeito também revendia para outros traficantes comercializarem a droga em festas e outros eventos. O delegado afirmou que ele já havia trazido uma quantidade de droga parecida com a que foi apreendida, para comercializar durante as festividades de Carnaval. O objetivo do criminoso, agora, era vender os comprimidos em festas de calouros das universidades.

– Nós sabíamos que, durante o Carnaval, o consumo de ecstasy havia sido muito grande. Ele (o criminoso) admitiu que venderia a droga durante os trotes das universidades – explicou Meinerz.

Suspeito de fazer família refém em Santa Maria é preso em São Sepé



O delegado aponta que esta foi a maior apreensão deste tipo de droga na Região Central, além de ser, também, a maior apreensão do Estado até o momento. Se conseguisse efetuar a venda dos comprimidos, o suspeito iria faturar até R$ 100 mil. Após desembarcar do ônibus, ele foi preso e encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).