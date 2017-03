Crianças ganham material escolar para garantir o aprendizado

Solidariedade 03/03/2017 | 09h20 Atualizada em

Providenciar os itens da lista de material escolar apenas para as crianças de casa já é encarado como uma tarefa árdua para muitos pais e responsáveis. Imagine, então, se você precisasse dar conta da lista de itens escolares das crianças de um bairro inteiro?

Pois essa passou a ser a preocupação de Verônica Oliveira, administradora do Verônica Alojamento, que iniciou uma campanha para arrecadar material escolar para as crianças do Bairro Urlândia, na região sul de Santa Maria.



QUER AJUDAR? SAIBA COMO

A campanha vai seguir, pelo menos, até 12 de março. Para doar, basta contatar Verônica por meio do Facebook do Alojamento Verônica. As doações também podem ser realizadas no alojamento, na Rua São Gabriel, 210, no Bairro Urlândia.

ESPÍRITO SOLIDÁRIO

Há 11 anos à frente de um dos poucos abrigos para travestis e transexuais registrados no Brasil, Verônica também abraçou outras causas nesse período. Ela tem realizado ações sociais para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade do bairro em que nasceu e foi criada. Ela conta que a ideia de arrecadar material surgiu na última campanha solidária de Natal.

Há anos, Verônica recebe cartinhas dos pequenos vizinhos do bairro pedindo, geralmente, brinquedos. Ela angaria e distribui os presentes. Em 2016, foram cerca de 500 itens. Mas, no ano passado, uma solicitação dos pequenos se repetiu em várias cartinhas.

– Me chamou a atenção o fato de várias crianças pedirem material escolar. Eu sempre fiz campanhas para arrecadar alimentos e brinquedos. Mas, material escolar, não. Recebi cartinhas emocionantes de crianças pedindo os itens escolares e sei o quão difícil é encarar dificuldades nessa fase de idade escolar. Então, surgiu a ideia de fazer a campanha pela primeira vez – conta Verônica.

Até ontem, dezenas de materiais já haviam sido arrecadados e foram distribuídos para crianças da comunidade. Mas o alojamento precisa de mais auxílio para garantir que todas as crianças voltem a estudar com dignidade de possuírem o material básico.

– Eu nasci e cresci nesse bairro. Venho de uma família humilde e também passei necessidade. Passei fome e não tive material escolar e sei o quanto isso gera situações humilhantes para uma criança e isso marca. Hoje, encabeço essas campanhas para auxiliar essas famílias, principalmente, pensando nas crianças. Ajudando a criança de hoje, evitamos que elas se tornem o marginal de amanhã – acredita Verônica.