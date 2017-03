Contra propostas do governo, categorias organizam mobilização na sexta-feira

Ato público 30/03/2017 | 10h49 Atualizada em

Os professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) decidiram, na quarta-feira, fazer paralisação total no dia 28 de abril. Além disso, a Seção Sindical dos Docentes da UFSM (Sedufsm) participará de ato público na Praça Saldanha Marinho, nesta sexta-feira, a partir das 17h, que protesta contra as reformas propostas pelo governo federal, principalmente as que se referem à Previdência Social e aos direitos trabalhistas.



Para as 18h desta quinta-feira, está marcada uma reunião ampliada, com sindicatos e movimentos sociais, na sede da Sedufsm (Rua André Marques, 665, Bairro Centro), para organização do ato de amanhã. Além de reivindicar contra as reformas do governo, a mobilização é para mostrar o repúdio à aprovação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei (PL) 4302/98, que libera a terceirização para todas as áreas das empresas (atividades-fim e atividades-meio), nas esferas pública ou privada.

Segundo a Seção Sindical, a terceirização vai precarizar as condições de trabalho. No site da Sedufsm, a categoria apresenta dados de estudo feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), que apontam os salários de empregados terceirizados, em média, 17% menores do que aqueles pagos sob as garantias da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Quem convoca o ato desta sexta-feira é a Frente Combativa em Defesa do Serviço Público.

PARALISAÇÃO

Conforme a Seção Sindical, a plenária da manhã dessa quarta-feira contou com a presença de 30 profissionais da categoria. Entretanto, a Sedufsm acredita que até a paralisação do dia 28 de abril mais professores vão se unir ao ato.

– O comitê de mobilização vai fazer atividades para apresentar as reivindicações. E como é greve geral em todo país, de apenas um dia, acho que a adesão será grande – comenta a assessoria da Sedufsm.

Outro ponto discutido durante a assembleia foi a elaboração de uma nota de repúdio em relação à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 395/14, que trata da cobrança de taxas em cursos de extensão e também de pós-graduação lato sensu em universidades públicas. O assessor da Sedufsm comenta que a nota de repúdio será entregue ao reitor da UFSM, professor Paulo Burmann, para que a reitoria tome conhecimento da posição dos docentes em relação à PEC.

CRONOGRAMA

Sindicatos que representam categorias de trabalhistas se unem para uma grande mobilização contra propostas apresentadas pelo governo federal

– Sexta-feira: Ato na Praça Saldanha Marinho, a partir das 17h, contra as reformas Previdenciária, Trabalhista e o projeto da Terceirização

– Dia 28/04: Greve Geral no Brasil (dia de paralisação de diversas categorias)