Contato de carroceiros com resíduos é questão de saúde pública

Anos atrás, quando Santa Maria ainda tinha um lixão a céu aberto, a imagem de adultos e crianças catando materiais recicláveis e objetos em meio à montanha de resíduos, no Bairro Caturrita, impactava, mas não causava estranheza à população. A partir do advento do aterro sanitário e da implementação da coleta conteinerizada no município, em 2008, cenas como aquelas já não são vistas. Mas, está errado quem pensa que, com a desativação do lixão, naquele mesmo ano, a questão deixou de ser um problema de saúde pública. Catadores e carroceiros não deixaram de ter contato direto com o lixo e com todos os riscos sanitários que ele esconde.



É comum vermos, pelas ruas da cidade, adultos e crianças dentro de contêineres à procura de materiais. É que os contêineres, que surgiram com a ideia de serem coletores de lixo residencial, acabam recebendo todo o tipo de resíduos, inclusive o reciclável – objeto de desejo dos catadores. Raro é ver algum deles usando qualquer tipo de proteção para isso.

O professor e médico infectologista do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Schwarzbold, explica os riscos aos quais os catadores e os carroceiros ficam expostos ao entrarem em contato direto com materiais descartados de forma desorganizada. O risco aumenta quando, entre plásticos e papelões, existem outros objetos descartados, como vidros e latas, por exemplo.

– Não há dúvidas que há risco de transmissões ambientais. Entre as possibilidades estão a leptospirose. O contato com objetos de descarte de material contaminado como curativos e seringas pode transmitir hepatite B e hepatite A e, até, o vírus HIV.

Fazem parte do rol de risco, as doenças bacterianas. Entre elas, a pneumonia. Principalmente, em épocas de temperatura mais baixa. No caso do contato com o chorume (líquido dispensado pelo lixo orgânico) a contaminação pode ocorrer de duas formas: por meio de via respiratória ou pela pele (cutânea). Essa população ainda está sujeita a transtornos alimentares, ao ingerirem alimentos sem condições de consumo.

Para o infectologia, uma alternativa paliativa e a curto prazo poderia ser uma política de redução de danos, com a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual, os chamados EPIs, usados pelos garis e lixeiros. Claro, acompanhados de orientação.

– É uma população muito especial porque não é alvo de material educativo. Talvez, se eles fossem cadastrados e fossem entregues a eles EPIs, isso poderia ser uma forma de redução de danos – diz o médico.

Ontem à tarde, encontramos a diarista Cláudia Elizete dos Reis Damaceno, 44 anos, na Praça João Menna Barreto, a Praça dos Bombeiros. Atualmente, ela faz faxina, mas se diz catadora por essência. Afinal, é a atividade que desenvolve desde a adolescência. Cláudia contou à reportagem que, tempo atrás – ela não soube precisar quando –, quando remexia uma lixeira em busca de material reciclável, cortou a mão em um pedaço de vidro e adoeceu. Procurou o serviço de saúde, onde foi informada que havia contraído uma bactéria.

– Passei muito mal, mas melhorei, graças a Deus – disse, considerando a enfermidade apenas mais uma das várias dificuldades pelas quais passou na vida como catadora.

O carroceiro Sandro Moreti é uma exceção. No início deste mês, a reportagem encontrou-o dentro de uma caixa coletora. Ele usava luvas para remexer os materiais, mas, devido ao forte calor, estava sem camisa. Para garantir o sustento da família, ele percorre, de segunda a sexta-feira, pela manhã e à tarde, o centro da cidade catando papelão e garrafas PET.

Falta cadastro e acompanhamento

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Benildes Mazzorani, diz que não conhece nenhum programa do município voltado especificamente para os carroceiros. Ela lembra que o Sistema Único de Saúde é universal, ou seja, para todos. E com certeza, pessoas em situação de maior vulnerabilidade tanto social quanto relacionada ao trabalho precisam de um olhar mais específico do poder público.

– O ideal seria que houvesse uma estrutura para cadastrar esses coletadores de resíduos no município e suas famílias e para manter um acompanhamento pela saúde do trabalhador, inclusive com visitas domiciliares e com entrega de EPIs (luvas, protetor nasal). Com uma saúde regionalizada, as unidades básicas poderiam fazer isso. Esse seria o recomendado e é o que se espera – disse Benildes.

As ações, segundo a gestora, deveria ser intersetorial, envolvendo as áreas de desenvolvimento social, saúde e educação.