Conheça os possíveis sintomas de câncer e os principais tratamentos

Nayara foi diagnosticada com leucemia em 2007, aos 14 anos. Hoje ela está formada em Pedagogia e faz trabalho voluntário no Husm, em que visita crianças e adolescentes que estão em tratamento

Na sequência da série de reportagens sobre as doenças que mais vitimaram moradores de Santa Maria em 2016, a neoplasia, popularmente conhecida por câncer, aparece em segundo lugar no ranking, com 505 óbitos. A palavra câncer pode causar medo, entretanto, ser diagnosticado com um tumor, ou um tipo da enfermidade, nem sempre significa que a esperança do paciente deve acabar. A pedagoga Nayara da Rocha, 24 anos, confirma que ¿câncer não é o fim¿.

A história dela com a leucemia começou em 2007, quando estava com 14 anos e cursava o 1º ano do Ensino Médio. Nayara conta que era bastante ativa. Além de praticar esportes, participava de um grupo escoteiro, que periodicamente realizava atividades em meio à natureza, como trilhas e acampamentos. Nayara conta que a mãe Volnisa Rocha, 42 anos, sempre teve o costume de levar a irmã mais nova Taynara Rocha, hoje com 16 anos, e ela para revisões gerais de saúde, pelo menos uma vez ao ano. Como elas tinham feito uma bateria de exames em agosto daquele ano, a família acabou não dando muita atenção às queixas de cansaço da filha mais velha, que começaram por setembro.

– Minha mãe pensava que era manha de adolescente. Como eu estava sempre muito cansada e só queria dormir, ela achava que eu queria fugir das tarefas de casa – recorda, aos risos.

Com o passar do tempo, o cansaço ficou cada vez maior. Nayara lembra que morava em uma rua muito inclinada e, quando ia para casa caminhando, precisava parar no meio da subida para descansar. Em seguida, a jovem começou a apresentar grandes hematomas pelo corpo, sem motivo aparente que justificasse os roxos. E, mais adiante, percebeu o aparecimento de pequenas manchas vermelhas na pele. Foi quando a família decidiu que era hora de buscar ajuda médica. Nayara conta que foi em novembro de 2007 que recebeu o diagnóstico: Leucemia Linfoide Aguda (LLA).

A SUPERAÇÃO

Após a aceitação da doença e do tratamento, Nayara conta que só usava chapéu ou touca quando estava com frio Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A pedagoga comenta que, no início, foi um choque para toda a família, mas, depois de um tempo, ela percebeu que aceitação e a vontade de vencer a doença eram metade do tratamento. Nayara fez algumas sessões de quimioterapia no Hospital Universitário (Husm), perdeu completamente os cabelos e parou de frequentar a escola, pois estava perdendo muitas aulas.

Para manter o clima de aceitação, a jovem optou por não usar perucas ou lenços e comenta, em tom brincalhão, que apenas usava ¿uma touquinha no inverno, só para aguentar o frio¿. Ela diz que o apoio da mãe, da irmã, do pai, o funcionário público de Itaara Claiton Dorneles, 43 anos, e dos amigos foi muito importante durante todo o processo.

Quando estava com 18 anos, Nayara recebeu a notícia que o tratamento funcionou. Ela voltou a estudar, concluiu o Ensino Médio, passou em Pedagogia na Universidade Federal de Santa Maria, formou-se em 2015 e hoje é professora de Educação Infantil em uma escola de Camobi.

Nayara diz que agora faz revisões anuais, com exame de sangue bastante completo, para ter controle sobre sua situação. Ela também é voluntária em um projeto que visita pacientes com câncer nos finais de semana e conta que a última atividade foi um baile de Carnaval para crianças e adolescentes no Husm.

– Eu acho que é importante para eles verem que eu passei pela mesma coisa e hoje estou bem. Também é importante para mim, percebo quanta sorte eu tive – conclui a pedagoga.



As variantes da doença e suas possíveis causas

O oncologista Juarez Chiesa comenta que é difícil listar os sintomas do câncer por que cada caso tem suas distinções. De acordo com o especialista, o câncer de pele é o que tem maior incidência, porém, a grande maioria dos casos não é letal. Em seguida, aparecem os cânceres de mama, tubo digestivo, pulmão e próstata.



O oncologista Juarez Chiesa diz que fazer exames periódicos é um dos principais fatores para o diagnóstico precoce Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Chiesa comenta que as manifestações da doença podem ser em metástase, quando o câncer se espalha além do local onde começou, ou em nódulos. A indicação do oncologista é procurar atendimento especializado sempre que tiver a suspeita de câncer. O médico comenta que o câncer de mama, principalmente em mulheres, é o que mais vitima pacientes, porque o diagnóstico é feito tardiamente.

_ O diagnóstico cedo aumenta as chances de cura. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma dor nas costas e quiser procurar um clínico geral, tudo bem. Mas, às vezes, ir direto ao especialista, ainda mais se já tem a suspeita de câncer, pode avançar etapas. Estamos evoluindo bastante no campo de estudo e pesquisas das neoplasias.

PREVENÇÃO

Chiesa pontua que as maneiras de tentar prevenir é manter cuidado com o peso, alimentação e vícios, como o tabagismo e o etilismo. Além disso, o especialista destaca que fazer revisões gerais, periodicamente, auxiliam para o diagnóstico precoce. Segundo o oncologista, quando familiares estão ou foram diagnosticados com qualquer tipo de câncer é um sinal de alerta, pois casos de origem genética são comuns.

OS TRATAMENTOS

O oncologista Juarez Chiesa diz que assim como cada caso diagnosticado tem suas particularidades, os tratamentos também são feitos de acordo com o que apresenta cada paciente. Os principais tratamentos realizados hoje são:

- Cirurgia de remoção

Conforme o especialista, este procedimento é utilizado quando um tumor, normalmente grande, é identificado. Além da cirurgia é comum fazer completo com outros tratamentos, como quimioterapia e radioterapia.

- Quimioterapia

Este procedimento atua "destruindo" o tumor, ou resquícios dele, segundo Chiesa. É um medicamento ministrado pela veia, que se mistura com o sangue e são levados a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo, também, que elas se espalhem pelo corpo. O paciente pode receber a quimioterapia como tratamento único ou aliada a outros. A frequência das sessões de quimioterapia depende do quadro de cada paciente.

- Radioterapia

O Oncologista explica que se utilizam radiações ionizantes, um tipo de energia direcionada, para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Essas radiações não são visíveis e durante a aplicação o paciente não sente nada.

- Imunoterapia

De acordo com Chiesa, o tratamento promove a estimulação do sistema imunológico, por meio do uso de substâncias modificadoras da resposta biológica.

- Hormonioterapia

Os hormônios são utilizados para a "comunicação" das células do corpo e, às vezes, as células cancerígenas podem utilizar deste "diálogo" do corpo para crescer, conforme o oncologista. O tratamento utiliza remédios para bloquear a ação desses hormônios e evitar que eles estimulem as células do câncer.

- Terapia Alvo

É um novo tipo de tratamento. O médico explica que medicamentos são compostos de substâncias que foram desenvolvidas para identificar e atacar características específicas das células cancerígenas, bloqueando assim o crescimento e a disseminação do câncer.