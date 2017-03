Como ajudar o adolescente a consumir de forma responsável?

Opinião 23/03/2017 | 13h34 Atualizada em





A adolescência é uma etapa de muitas mudanças. Além das transformações biológicas, há outras _ sociais e psicológicas _ que interferem na forma de ser da pessoa. É na adolescência que se ocorre um fenômeno chamado "transitoriedade identitária", que leva em consideração uma maior mobilidade nas características, preferências, estilos de vida e de consumo dos adolescentes.

Foto: pixabay / pixabay

Mas, afinal, qual o significado do consumo na adolescência?



Múltiplos fatores podem estar relacionados ao consumo nessa etapa da vida. Geralmente, as pessoas utilizam produtos e marcas para cultivar, preservar e expressar suas identidades, e isto também ocorre com os adolescentes.

Além disso, o consumo de um determinado produto pode estar relacionado tanto ao seu significado simbólico quando aos seus benefícios funcionais. Para o adolescente, que é, considerado um consumidor hipervulnerável, a opção de consumo está mais relacionada a fatores simbólicos do que à utilidade.



Assim, o consumo de um determinado produto pode estar associado à necessidade de se sentir pertencente a um determinado grupo ou para estar mais parecido ou próximo de um ídolo admirado, por exemplo.

Como os pais, familiares e amigos podem ajudar o adolescente a ter um comportamento mais responsável relacionado ao consumo?



É importante que o adolescente gradativamente passe a ter maior autonomia para a tomada de decisões relacionadas ao consumo. No entanto, para isso, é necessário que esteja preparado para tal tarefa.



A educação financeira é uma das ferramentas que pode contribuir para o processo. Algumas dicas podem ser válidas neste momento para a família e escola:

1) Oportunizar espaços em que se discutam as preferências, os valores e as atitudes relacionadas ao consumo

2) Acompanhar e orientar os adolescentes ao longo do processo

3) Estabelecer um diálogo transparente e próximo sobre o comportamento de consumo, bem como das condições econômicas da família

4) Dar exemplos que auxiliem o adolescente a enfrentar as práticas de consumo e os desafios inerentes ao processo

5) Ajudá-los a resgatar os seus valores, habilidades e autoestima para que não utilizem o consumo como um alívio de conflitos

Assim, a família e a escola podem contribuir para construção de práticas relacionadas ao consumo na adolescência que estejam pautadas pela liberdade e pela responsabilidade do jovem. E que, sobretudo, ajude o adolescente a se compreender como ser humano e a lidar melhor com o ato de consumo.