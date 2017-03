Começa obra do ginásio do Centro de Educação de Jaguari

Investimento 15/03/2017 | 10h01 Atualizada em

Já está em fase de construção o Ginásio de Esporte do novo Centro Municipal de Educação de Jaguari. O empreendimento fica no prolongamento da Avenida Dr. Severiano de Almeida, entre os bairros Promorar e Santa Rosa. A obra faz parte do complexo educacional de cerca de 2.470 metros quadrados de área construída e que abrigará os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José. Os estudantes serão transferidos do atual prédio, já bastante antigo, situado na região central do município.

Estrutura metálica contará com arquibancada e irá integrar complexo com salas de aula, laboratório e refeitório Foto: Miguel Monte / Prefeitura de Jaguari

Com o novo Centro Municipal de Educação, os alunos da Escola São José ganharão um moderno espaço educacional, composto de ginásio de esportes feito em estrutura metálica e com arquibancadas, e ainda 12 salas de aula, laboratório e refeitório com palco para apresentações artístico-culturais. A obra tem um investimento de R$ 3,5 milhões do Ministério da Educação por meio do FNDE.

São Gabriel prepara programação para comemorar seus 170 anos



Para a construção do novo Centro Municipal de Educação, a prefeitura teve que adquirir uma área de 2,8 hectares no valor de R$ 280 mil. Anexo ao novo Centro de Educação, o município também irá construir uma nova escola de educação infantil do programa Pró-Infância do governo federal, num investimento de R$ 1,1 milhão, mais a contrapartida do município. A nova escola infantil terá capacidade para abrigar 190 crianças em dois turnos.

*Com informações de Miguel Monte/Prefeitura de Jaguari