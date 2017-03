Começa obra da nova ponte da RSC-287

Infraestrutura 01/03/2017 | 19h19 Atualizada em

Teve início na tarde desta quarta-feira a obra do pontilhão que vai restabelecer definitivamente a ligação entre Santa Maria e a Capital pela RSC-287. A partir do início do serviço a previsão é que a empresa DW Engenharia Limitada, de Porto Alegre, contratada de forma emergencial para o serviço, entregue a ponte em 90 dias.

A primeira pista que será construída é no sentido Santa Cruz-Santa Maria. O trabalho começou pelo alargamento do vão por onde passa o arroio e sobre o qual ficará a nova ponte. O vão passou de nove para 16 metros. E a medida total da ponte para travessia será de 19 metros de comprimento.

Motoristas esperam 1h30min para atravessar a ponte na RSC-287



Segundo o engenheiro Luis Fernando Vanacor, da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), isso deve resolver o problema de transbordamento e, com isso, alagamentos que eram frequentes na área. É que além de ser mais estreita, a galeria tinha divisórias nas quais galhos de árvores ficavam entalados causando aumento rápido no nível do curso d'água e inundações. A profundidade ficará praticamente a mesma.

Ainda ontem começaria a perfuração para construção das colunas que darão sustentação às vigas e a laje da ponte. Serão 15 pilares em cada margem do arroio, cada um medindo 80 centímetros de diâmetro e nove metros de altura. Além disso, serão feitas 16 colunas – quatro em cada lateral – nas extremidades da ponte que servirão de contenção para que os aterros nas margens não desmoronem.

Liberado o trânsito na ponte móvel da RSC-287



A galeria que rompeu, interditando totalmente o trecho em 29 de janeiro, só será demolida e removida após a conclusão da nova ponte. A medida será adotada para agilizar a obra, assim com a adoção de aço na estrutura também deve tornar mais rápido o serviço.

A previsão é que a primeira pista fique pronta em 45 dias. A ideia é que cada uma das três fases, das fundações, das vigas e da laje (pavimento da ponte), leve um terço desse tempo. Depois disso, a ponte provisória será retirada, e terá início a construção da outra pista. O prazo total de 90 dias já considera possibilidade de que os trabalhadores enfrentem dias de chuva.

Exército concluiu montagem da ponte na RSC-287



Enquanto isso, veículos leves continuam com o trânsito liberado pela ponte do Exército instalada no km 153 da rodovia em 17 de fevereiro. A passagem de ônibus e caminhões só é permitida até quatro eixos e no máximo de 30 toneladas. A velocidade média tem sido inferior a 20 km/h na travessia que é controlada por semáforo intercalado.

A nova ponte:

– A estrutura moldada será parte em concreto e parte em barras de aço. Assim como as vigas que atravessarão o vão e que terão 19 metros de comprimento

– Todo o material será dimensionado para garantir a capacidade da ponte em 45 toneladas. Além disso, o uso do aço deve dar agilidade ao processo de construção

– As colunas, que darão sustentação a ponte propriamente dita, serão feitas uma a uma de forma intercalada. Será feita a escavação e, em seguida, a concretagem

– Serão feitas primeiro sete a oito colunas em uma margem e depois sete a oito na outra margem, compondo a sustentação da primeira pista da ponte, sobre a qual serão dispostas as vigas e o pavimento. Após, a ponte provisória será retirada e começará o trabalho na outra pista, totalizando 15 pilares em cada margem, cada um medindo 80 centímetros de diâmetro e nove metros de altura

– Além disso, serão feitas quatro colunas laterais em cada extremidade da ponte, totalizando oito em cada margem, que servirão de contenção para que os aterros não desmoronem

– A previsão é que a primeira pista fique pronta em 45 dias. A ideia é que cada uma das três fases, das fundações, das vigas e da laje ( pavimento da ponte), leve um terço desse tempo. O prazo total é de 90 dias até a liberação total do novo pontilhão



Veículos pesados devem usar desvios alternativos até que as obras sejam concluídas:

Foto: Paulo Chagas / Diário de Santa Maria