Com o dobro de pacientes que suporta internados, PS do Husm só atende urgência e emergência

Há pelo menos cinco dias, o pronto-socorro do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) vem atendendo muito além de sua capacidade. A estrutura conta com 23 leitos e 19 macas. Mas, desde domingo, são, em média, 84 pacientes internados.



Estão sendo atendidos somente os casos de urgência e emergência. A superlotação no PS não é novidade, já que, além dos casos de urgência e emergência, o hospital atende pacientes de 44 municípios das regiões Centro, Fonteira-Oeste e Nordeste do Rio Grande do Sul.

Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

O problema envolvendo a lotação do maior pronto-socorro do interior do Estado, e que atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), vem desde sua criação, há 15 anos. Ontem, a situação não era diferente. Mais de 80 pacientes dividiam camas e macas, além dos acompanhantes, que mal se acomodavam em cadeiras.

– Estamos sem capacidade de receber mais pacientes. Ainda assim, continuamos recebendo os casos de urgência e emergência, somente. E a equipe, apesar de garantirmos as horas-extras, já está trabalhando no seu limite. Infelizmente, não existe prazo para que esta situação se normalize – explica o chefe de gestão de cuidados do Husm, Salvador Penteado.

Além da dificuldade em atender as pessoas que chegam ao local, não há leitos disponíveis para receber os pacientes pós-atendimento na emergência. Por ser um pronto-socorro, os pacientes deveriam permanecer, no máximo, por 48 horas. Atualmente, pela falta de leitos, as pessoas têm permanecido por mais de cinco dias no PS, o que contribui para a superlotação do espaço.