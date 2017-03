Com 75 policiais na Capital, como ficou a nossa segurança?

Santa Maria 29/03/2017 | 07h51 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Com o Patrulhamento Intermunicipal (Patrim) da Brigada Militar (BM) suspenso na região há quase um mês e sem contar com boa parte do efetivo do 2º Batalhão de Operações Especiais (2º BOE), já que 75 policiais dos 105 foram designados para atuar em Porto Alegre no último dia 13, o Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) Central remodelou a forma de atuação das equipes disponíveis e concedeu horas extras para tentar preencher esse déficit de efetivo.

Jovem é preso por manter adolescente em cárcere privado



Mas há um custo: o desgaste da tropa. A situação não revela nenhuma novidade. É necessário investimento no quadro funcional e na estrutura para que o serviço seja prestado de maneira satisfatória.

Há duas semanas da ida dos policiais do 2º BOE para a Capital, o Diário ouviu 13 policiais militares que atuam em Santa Maria e região – cinco deles aceitaram se manifestar em reportagem desde que tivessem a identidade preservada – para saber como essa defasagem de efetivo está impactando na segurança pública.



Segundo alguns depoimentos, o cenário instável respinga no serviço prestado, apesar de o número de ocorrências policiais não ter aumentado, mas também há a constatação de que a situação complicada não é de agora.





O QUE DIZEM OS POLICIAIS QUE ATUAM NAS RUAS

Designado para atuar em Santa Maria, um dos policiais militares que conversou com o Diário apelou para o bom senso da população no momento de avaliar se a situação realmente está "sob controle", encarando de forma positiva a atuação na cidade, que é uma das que mais têm policiais no Estado.

– O comando sempre diz que está tudo sob controle. Agora, é ver se isso corresponde com a realidade. Pelo menos, Santa Maria ainda tem um efetivo razoável em vista de outros lugares do Rio Grande do Sul. Fico pensando no Interior – pondera o PM.

Jovem é preso por manter adolescente em cárcere privado



Outro policial concorda em parte com a avaliação do colega, pois diz que o comando responde à altura do que o cenário adverso exige, avaliando como acertada a decisão de conceder horas extras, mas afirmando que isso tem desgastado as guarnições.

– Por mais que seja voluntário (aderir às horas extras), é preciso que alguém faça esse trabalho e, agora, é tudo com o regimento. O policial fica sobrecarregado. E, aí, perde todo mundo: todo o processo fica mais pesado, mais difícil. E a gente não vê luz no fim do túnel. O que eu e meus colegas fazemos é continuar trabalhando para servir à população. Não tem jeito – relata.

Dupla é presa por transportar, em ônibus, droga da Capital para Santa Maria



Um terceiro policial, com experiência em Santa Maria e fora, diz que tem havido aumento no número de ocorrências policiais, principalmente assaltos em cidades do Interior. E chama a atenção para a vulnerabilidade dos PMs:

– Estão, literalmente, caçando os policiais na Região Metropolitana. Quase toda semana, um policial militar é ameaçado, lesionado por arma de fogo ou morto. Nem o comando nem o governo e muito menos a mídia estão colaborando para que isso não aconteça. Existe vulnerabilidade, e essa marginália não recua. Mas nós não vamos recuar também.

Mas há quem acredite que a situação está, sim, sob controle, justamente por conta do planejamento do comando. Um dos policiais garante que a população não deve sentir o impacto da saída de parte do 2º BOE e que as equipes disponíveis estão empenhadas para garantir a segurança:

– Como foram somente alguns integrantes, está tudo tranquilo. Pode ter certeza que a população não deve notar diferença. O mesmo efetivo que estava na Operação Golfinho foi para Porto Alegre em quantitativo. Pode confiar que não falta efetivo nas ruas para além do déficit que sabemos que existe.

Ex-funcionário de loja é indiciado por golpe de R$ 30 mil em Júlio de Castilhos



CIDADES MENORES: MAIOR CARÊNCIA

A carência maior está em cidades menores da região de Santa Maria. Pelo menos 11 delas estão sem policiamento 24 horas por conta do fim do Patrim. Apesar disso, nas horas em que há policiamento, o policial precisa lidar com uma estrutura desgastada.

– A situação já é ruim há bastante tempo. Não é um problema de agora, dos últimos cinco anos, vem de longe. A situação que vivemos agora é reflexo disso tudo. Vamos nos virando com o que temos. Não dá para parar – constata outro PM.

Homem é encontrado morto durante pescaria em Cacequi



O QUE DIZEM OS POLICIAIS QUE ESTÃO NO COMANDO

Conforme o tenente-coronel Erivelto Hernandes Rodrigues, comandante do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), que abrange 19 municípios, o Estado liberou mais de 7 mil horas extras como forma de complementar a carga horária de quem está nas ruas. E a oferta não é compulsória: cada policial tem autonomia se quer trabalhar mais ou não.

– O trabalho se desenvolve conforme nosso planejamento, tendo sido mantidas operações policiais na cidade e na região. Elas exigem mais dos profissionais disponíveis, mas a situação em Santa Maria e região está sob controle – relata Hernandes.

O comandante do CRPO Central, tenente-coronel Ricardo Alex Hofmann, explica que as horas extras são distribuídas em cotas financeiras que diferem entre os postos da BM e as graduações dos policiais:

– Posso afirmar que recebemos o que foi solicitado ao comando-geral da corporação para suplementação. E não há receio da tropa nem aumento de ocorrências nos municípios menores.

REFORÇO 1: PATAMO

O comandante ainda menciona a reativação das Patrulhas Tático Móveis (Patamo), equipes formadas por quatro policiais que atuam em motocicletas e que são equipados com fuzis e submetralhadoras. A guarnição atua em casos de maior gravidade e no apoio a outras tropas.



Adolescentes encapuzados assaltam farmácia em Santa Maria



REFORÇO 2: ALUNOS DA ESCOLA DE SARGENTOS

Outro reforço deve vir da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EsFAS), que, em abril, deve colocar nas ruas 80 alunos-sargentos que estão em treinamento em Santa Maria desde dezembro de 2016, além da volta de alguns policiais que estavam na Operação Verão.

– As medidas são suficientes para garantir a segurança da população – garante Hofmann.