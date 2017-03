Com 7 casos mensais de violência sexual contra crianças, Santa Maria ganha sala para acolher vítimas 

Segurança 20/03/2017 | 11h01 Atualizada em

Com uma média de sete casos mensais de violência sexual contra crianças e adolescentes atendidos em Santa Maria, a Polícia Civil criou, dentro da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na Rua Serafim Valandro, 360, uma sala especial para acolhimento de vítimas.

O espaço foi projetado pensando em prestar um atendimento mais humano às vítimas, com o tempo e o cuidado necessários, explica a titular da DPCA, delegada Luisa Sousa.

– Toda a montagem dela, com móveis e decoração, foi feita pensando em um espaço acolhedor, onde a vítima não se sentiria em um ambiente de delegacia, mas confortável para confiar no policial e relatar pelo que passou no tempo dela – explica Luisa.

O ESPAÇO

Na sala, há poltronas coloridas e quadros estampados com ilustrações de personagens de desenhos animados, brinquedos e móveis que dão o tom de um espaço de lazer de uma residência qualquer. A própria delegacia destoa do formato tradicional das delegacias da cidade, parecendo uma casa comum se não fosse a circulação diária de policiais.

Há câmeras de vídeo instaladas em locais discretos da sala, que registram a atuação do policial, que motiva a criança, monitorada, a fazer o relato que será usado como depoimento, ou seja, a prova do inquérito.



O profissional, treinado na Delegacia de Polícia para Crianças e Adolescentes (Deca) em Porto Alegre, sempre se apresenta de forma a deixar claro para a vítima que é um policial e que, por isso, está interessado em saber pelo que ela passou. Como ferramentas, além da conversa, o policial usa bonecos que, de forma lúdica, ajudam na identificação do possível agressor.

Em outra sala, além de outros policiais, representantes do Conselho Tutelar, do Ministério Público (MP) e até mesmo o advogado do suspeito acompanham por vídeo o que acontece na sala que recebe as vítimas.

– Antes, a vítima era colocada em frente à autoridade policial, e, ao lado, representantes do Conselho Tutelar ou MP. Isso tornava ainda mais difícil para a vítima fazer o relato, afinal, ela teria de reviver o que passou, estaria em um ambiente típico de delegacia e ainda poderia se sentir pressionada – conta a delegada Luisa.

O material gravado é anexado ao inquérito policial e encaminhado à Justiça, que fica responsável pelo encaminhamento do processo.

DENUNCIE

Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o Disque-Denúncia Nacional, o Disque 100, vinculado à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

As informações são monitoradas e têm encaminhamento diferenciado às autoridades.

O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 23h30min e tem parceria com Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) e Conselhos Tutelares, enviando as denúncias e solicitando providências